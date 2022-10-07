Torba yasada sürpriz! O borçlar siliniyor...

ANKARA (İGFA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifinin detaylarını açıkladı.

Uzun süredir üzerinde çalıştıkları Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 52 maddeden oluştuğunu belirten Elitaş, konutların çatılarında güneş enerjisinden elektrik üretiminin 25 kilovatlık kısmının vergiden istisna olduğunu, düzenlemeyle mesken çatılarında 50 kilovata kadar elektrik üretiminin vergiden muaf olacağını söyledi.

Elitaş, işverenlerin, çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergiden istisna tutulacağını belirtti.

İşverenlerin çalışanlarına, 1 Temmuz 2023'e kadar doğal gaz ve elektrik yardımı olarak 1000 liraya kadar yaptıkları yardımların da gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacağını ifade eden Elitaş, "İşverenlerin çalışanlarına bu kış döneminde katkı sağlayacaklarını ümit ediyoruz." dedi.

Araştırma geliştirme faaliyetlerindeki artışı hızlandırabilmek için Ar-Ge konusunda daha önce 1 milyon liraya kadar yapılan desteğin, 2 milyon 500 bin liraya çıkarılacağını bildiren Elitaş, teklifle ayrıca Türkiye'den yurt dışına giden ve inşaat işlerinde çalışan Türk işçilerine yapılan ücret ödemelerini gelir vergisinden istisna hale getirileceğini ifade etti.

Bugüne kadar 1 milyon 392 bin öğrencinin öğrenim kredisi, 26 bin öğrencinin ise katkı kredisi aldığını kaydeden Elitaş, alınan kredi miktarının toplam 27,6 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Öğrenim kredisi alan öğrencilerin, borçlarını iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede, aldıkları miktar tutarında ve aylık dönemler halinde ödemelerine imkan tanınacağını dile getiren Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi yaptığımız düzenlemede bütün faizleri siliyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin aldıkları, devletin kendilerine yaptığı kredi katkısını rahat şekilde ödeyebilmeleri, öğrenim hayatındaki maddi meseleleri de ortadan kaldırabilmek için yapılan önemli bir düzenleme." diye konuştu.

İcra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların da tasfiye edileceğini söyleyen Elitaş, GSM, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri, alacaklarının, 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde doğrudan doğruya bütün takiplerin ortadan kalkacağını belirtti. Elitaş, bu kapsamda 5 milyon kişiyi ilgilendiren 9 milyon dosyanın bulunduğunu, toplam bedelinin 20 milyar lirayı bulduğunu kaydetti.

MASKE VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLALLERDEN VAZGEÇİLECEK

Maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlara toplam 2,7 milyar lira ceza yazıldığını aktaran Elitaş, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında bu yasakları ihlal edenlere yazılan söz konusu alacaklardan vazgeçileceğini söyledi.

Üniversitelerin tıp fakültelerinin son sınıfında bulunan öğrenciler ile diş hekimliği fakültelerinin dördüncü yılını tamamlayıp beşinci yılına geçen öğrencilere, asgari ücret tutarında ödeme yapıldığını hatırlatan Elitaş, bunun yalnızca devlet üniversitelerini değil tüm üniversiteleri kapsayacağını vurguladı.

Mustafa Elitaş, düzenlemeyle, 65 yaşını dolduran yoksul yaşlılar ile engellilere bağlanan yaşlı ve engelli aylıklarına yönelik ödemeler gerçekleştikten sonra kişilerin ölüm, gelir değişikliği, engel durumu değişikliği gibi nedenlerle durumunda değişiklik olduğunun tespit edilmesi halinde yapılan yersiz ödemelerden kaynaklı alacak ve bunların ferilerinin terkin edileceğini belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumunun taşınmazlarının elektronik ortamda ihaleye çıkılarak satılmasına imkan veren düzenleme yapılacağını dile getiren Elitaş, "Yurt dışında yaşayan vatandaşların, Türkiye'ye araçla geldiğinde bu aracı iki yıl içinde yurt dışına çıkmamak kaydıyla kullanma hakkı vardı. Aracını Türkiye'ye bırakıp yurt dışına çıkış yaptıklarında onlara ceza veriliyordu. Bu cezalarda af yoluna gidiyoruz." dedi.

Varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin 500 liranın altındaki alacakların tasfiye edileceğini anlatan Elitaş, "Bu düzenleme 892 bin 866 kişiyi ilgilendiriyor. 2500 liraya kadar olan kısmı iki katına kadar artırmaya Maliye Bakanlığı yetkili. Sayın Bakan artırırsa vatandaşlar varlık yönetimi şirketlerindeki 5000 lira ve altındaki borcundan kurtulmuş olacak." bilgisini verdi.

Teklifle, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacağını bildiren Elitaş, sıfır ikincil el taşıtlarda 6000 kilometre veya 6 ay süreyle satmama şartına uymayan oto galerilere verilen 8 bin 500 lira para cezasının alt limitinin ise 10 bin, üst limitin 300 bin liraya çıkarılacağını açıkladı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Elitaş, "Öğrenim ve katkı kredisi borçlarıyla ilgili faiz silinecek, ana paranın ödenmesiyle ilgili bir ödeme planı var mı?" sorusu üzerine, "Ödeme planı zaten var, bu kapsamda ödenecek. Faizli kısmı nasıl ödeniyorsa faizsiz kısmı da aynı şekilde ödenmeye devam edilecek." dedi.

Düzenlemenin, gelecek hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerine başlanacağını dile getiren Elitaş, kanun teklifini muhalefet partileri ile de görüşerek, istişare ederek hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.