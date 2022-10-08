Emel Sayın Ankaralılara Eşsiz Bir Müzik Ziyafeti Sundu...Başkentte Festival Devam Ediyor!

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde sevilen sanatçı Emel Sayın, Mavi Boncuk, Ayrılmalıyız Artık, Duydum ki Unutmuşsun gibi şarkılarının yanı sıra Mevlid Kandili olması nedeniyle bir de ilahi seslendirirdi. Konser sırasında Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserlerine yer vererek Ankaralılara eşsiz bir müzik ziyafeti sunan Emel Sayın, seyircilerle birlikte söylediği ‘Çile Bülbülüm’ şarkısıyla yoğun alkış aldı.

Ankara'nın ilk ve tek kadrolu profesyonel sanatçılarından kurulu özel oda orkestrası olma özelliği taşıyan ‘Orkestra Akademik Başkent’ ise festival kapsamında, CSO Ada Ankara Mavi Salon’da sanatseverlerle buluştu.

Fatma Turgut Gençlik Parkı’nda hayranlarıyla buluştu

Rock müziğin sevilen ismi Fatma Turgut ise Ankaralı hayranlarıyla Gençlik Parkı’nda buluştu. Fatma Turgut hayranlarıyla birlikte en sevilen şarkılarını seslendirdi. Türkiye’nin ilk resmi tasavvuf müziği topluluğu olan Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu da Ankara Mevlevihane’sinde Hazreti Mevlâna ve Mevlevilik kültürünün önemli bir parçası olan ve ilk örnekleri 500 yıl öncesine dayanan Sema Mukâbeleleri’nde Ankaralılar ile buluştu.

‘Alyoşa’ Küçük Tiyatro’da sahnelendi

Hiçbir ‘izm’ ile sınırlanamayacak sanatı ile bu ülkede kendisi olma, kendi gibi yaşama cesaretini göstermiş meraklı, öncü, düş dolu Aliye Berger’in fırtınalı yaşamına tanıklık, yaratıcı ve efsanevi kişiliğine saygı duruşu niteliğindeki ‘Alyoşa’ oyunu da, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından Küçük Tiyatro’da sahnelendi.

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Başkent Kültür Yolu Festivali 8 Ekim 2022, Cumartesi Programı

Konser:

Stacey Kent / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20:00Akdeniz Esintileri Hakan Aysev / Roma Hamamı – 20:00Uğur Işılak / Gençlik Parkı – 20:00Feride Hilal Akın / Ankara Kale Hisar Kapısı – 20:00 Klasik Türk Müziğinde Genç Sesler / Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu – 20:00Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu / Ankara Mevlevihanesi – 20:00Trio Bis: Keman, Viyolo ve Viyolonsel Cumhuriyetin Akustik Ezgileri / Cumhuriyet Müzesi – 14:00 Türk Halk Müziği Dinletisi / Galeri Z – 16:00

Tiyatro:

Ankara DT – Hayal Dükkanı / CSO Ada Ankara Açık Alan - Kamyon Tiyatrosu – 14:00İstanbul DT – Alyoşa / Küçük Tiyatro – 20:00 Evrim Ölçer ile Evvel Zaman Masalları Atölye Çalışması / Oda Tiyatrosu – 14:00

Söyleşi:

Film Gösterimi ve Sohbet: Karadeniz’de Sörf Mü Olur? – Vona – Deniz Toprak / CerModern – 20:00 Ankara Filmleri Gösterimi ve Söyleşi: Ankara Filmleri – Ankara Yazı Veda Mektubu – İpek Tuzcuoğlu / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 14:00

Çocuk etkinlikleri:

Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10:00-14:00Dünyanın Parası Atölyesi / Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi – 11:00-13:00Çarpana Dokumayla Bileklik Yapımı / Somut Olmayan Kültürel Miraslar Müzesi – 14:00

Açık hava etkinlikleri:

İnanç Yapıları Festival Rotası ve Cumhuriyet Yapıları Festival Rotası – 13:00-16:00Arzu Yalınız ile Filografi ve Stringart / Galeri Z – 11:00Geleneksel El Sanatları Kaligrafi Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14:00Geleneksel El Sanatları Yumurta Kabuğu İşleme Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14:00

Başkent Kültür Yolu Festivali 9 Ekim 2022, Pazar Programı

Konser:

Fikret Amirov Anma Gecesi Konseri - CSO Ada Ankara Ana Salon - 20.00Tepecik Filarmoni ve Akatay Project - Gençlik Parkı - 20.00Crotian Duo - CSO Ada Ankara Mavi Salon - 20.30Kaşgardan Tunaya - CSO Ada Ankara Tarihi Salon - 20.00Aydilge - Ankara Kale Kapısı - 20.00Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu - Ankara Mevlevihanesi - 20.00Keman ve Gitar Dinletisi - Galeri Z - 16.00

Tiyatro:

Ankara DT - Hayal Dükkanı CSO Ada Ankara Açık Alan - Kamyon Tiyatrosu - 14.00İstanbul DT - Alyoşa Küçük Tiyatro - 20.00Evrim Ölçer ile Evvel Zaman Masalları Atölye Çalışması - Oda Tiyatrosu - 14.00

Opera-Bale-Dans:

Uyuyan Güzel - Büyük Tiyatro - 20.00

Söyleşi:

Raif Kara ile Taş Plak Üzerine Söyleşi - CSO Ada Ankara Mavi Salon - 13.00Prof. Dr. Nusret Çam Kitap Tanıtımı ve İmza Günü - Galeri Z - 12.00

Çocuk Etkinlikleri:

Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri - Anadolu Medeniyetleri Müzesi - 10.00 / 14.00Dünyanın Parası Atölyesi - Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi - 11.00 / 13.00Çarpana Dokumayla Çanta Sapı Yapımı Atölyesi - Somut Olmayan Kültürel Miraslar Müzesi - 14.00

Açık Hava Etkinlikleri:

Selçuklu Sanatı Paneli - Galeri Z - 14.00Yavuz İşçen İle Ulus Gezileri Festival Rotası - 09.30-13.00Festival Koşusu Festival Rotası - 09.00Dr. Tulga Albustanlıoğlu ve Servet Kazım Güney ile Anadolu'nun Gastroarkeolojik Zenginliği Söyleşisi ile Antik Dönem Ekmek Yapımı/Tadımı - Roma Hamamı

14.00-16.00

Arzu Yalınız ile Filografi ve Stringart - Galeri Z - 11.00Geleneksel El Sanatları Ebru Sanatı - Hacı Bayram Veli Camii - 14.00Geleneksel El Sanatları Kaligrafi Sanatı - Hacı Bayram Veli Camii - 14.00