Ankara Haber: Evcil hayvan Kimliklendirme için Son tarih 31 Aralık! Kedi ve Köpeklerin kimliklendirmesi Nasıl Nerede yapılır?

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri İsa Yıldırım sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kimliklendirilmesinin yasal bir sorumluluk olduğunu hatırlatarak, hayvan sahiplerinin bu yıl içerisinde bu işlemi yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Ülke genelinde şimdiye kadar 162 bin 75 kedi, 231 bin 685 köpek, 11 gelincik olmak üzere toplam 393 bin 771 hayvanın, Ankara’da ise 27 bin 553 kedi ve 21 bin 181 köpeğin yanı sıra 3 de gelinciğin kimliklendirildiğini belirten İsa Yıldırım, “2023 yılına kadar hayvanlarını kimliklendirmeyen hayvan sahipleri, 2022 yılında 1.634 TL olan 2023 yılında belirlenecek artış oranında artacak idari para cezalarıyla karşı karşıya kalacaklar” dedi.

Yasaklı ırkların kimliklendirilmesinin son tarihlerinde ciddi yoğunluk yaşandığını kaydeden Yıldırım, “2022 yılının sonlarında da aynı yoğunluğu yaşamak istemeyen hayvan severler şimdiden hayvanlarına mikroçip taktırarak, kimliklendirsinler” dedi.

Bazı hayvan severlerin bu işlem için hayvanlarının canı yanacağına veya zarar göreceğine dair endişe yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, “Hayvan severler müsterih olsun. Oldukça ağrısız bir işlemle insanlardaki kimlik numarasına benzer 15 haneli bir rakamın olduğu mikroçipi dostlarımıza yerleştiriyoruz. Daha sonra da dostlarımıza hiçbir sorun yaratmıyor. Aksine faydaları var. Örneğin kaybolması ya da kaçması gibi durumlarda bulunması çok kolay oluyor. Kimliklendirme işlemiyle Bakanlıkça hazırlanan yeşil bir kimlik kartı veriliyor. Bu kimlik kartı dışında diğer kartların hiçbir geçerliliği yok. Unutmayın patili dostlarımız bireydir. Kimliklendirin. Son tarih 31 Aralık ama son tarihe bırakmadan veteriner hekiminize giderek dostlarınızı kimliklendirin” dedi.