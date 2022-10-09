09 Eki 2022 - 12:29- Gündem G: 09 Eki 2022 - 12:30

TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları yarın başlıyor! TOKİ konut, arsa, işyeri başvuru şartları ve başvuru bedeli ne kadar?

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TOKİ'nin İlk Evim Arsa ve İlk İşyerim başvuruları yarın başlıyor. Proje ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular 10 Ekim Pazartesi günü başlıyor.
TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları yarın başlıyor! TOKİ konut, arsa, işyeri başvuru şartları ve başvuru bedeli ne kadar? mask
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ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. Proje ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular 10 Ekim Pazartesi günü başlıyor.

7 Kasım'a kadar sürecek "İlk Evim Arsa"ya başvurularda 100 bin konut arsası için başvuranlardan o ilde ikamet etme ve 16 bin liranın altında aylık gelir şartı aranacak.

Başvurular E-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde ise Ziraat Bankası Şubelerinden yapılabilecek.

Başvuru bedeli ise 500 TL olarak belirlendi. Başvurularda Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olma veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olma şartları aranacak. İlk İşyerim için ise başvuru bedeli 2 bin TL olacak.
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09 Eki 2022 - 12:29 - Gündem

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