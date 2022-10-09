TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları yarın başlıyor! TOKİ konut, arsa, işyeri başvuru şartları ve başvuru bedeli ne kadar?

ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. Proje ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular 10 Ekim Pazartesi günü başlıyor.

7 Kasım'a kadar sürecek "İlk Evim Arsa"ya başvurularda 100 bin konut arsası için başvuranlardan o ilde ikamet etme ve 16 bin liranın altında aylık gelir şartı aranacak.

Başvurular E-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde ise Ziraat Bankası Şubelerinden yapılabilecek.

Başvuru bedeli ise 500 TL olarak belirlendi. Başvurularda Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olma veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olma şartları aranacak. İlk İşyerim için ise başvuru bedeli 2 bin TL olacak.