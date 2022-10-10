Beyin Sisi Nedir? Belirtileri Nelerdir? Beyin Sisi İle Mücadele İçin Sağlıklı Beslenme Önemli!

Mutlaka hepimiz yeni tanıştığımız birinin adını unutmuş ya da sevdiğimiz birinin doğum gününü atlamışızdır. Yaş almamızla birlikte bu problemler daha da artmış ve artık algılamamız da güçleşmişse bu durum beyin sisi olabilir.



Peki her unutkanlık beyin sisi midir?

Tabi ki hayır. Öncelikle kendinize sormamız gereken sorular var: Yaşadığınız unutkanlıklar iş hayatınızı ve evdeki rutin işlerinizi etkiliyor mu ve sosyal aktivitelerinizden uzaklaşmaya başladınız mı?

Bu sorulara evet yanıtı veriyorsanız bir uzmana danışmak için geç kalmayın derim.

Özellikle kadınlarda menopozla birlikte östrojen ve progesteron gibi hormonların düşmesiyle beyin sisi yaşama riski artmaktadır.

Nasıl korunabiliriz?

Beyin en çok enerji gerektiren ve karbonhidrat harcayan organdır bu nedenle kan şekerindeki düzensizlikler, hormonal dengesizlikler ve bağırsak geçirgenliğinin artması ile ilişkili olarak beyin sisi gelişme riski de artmaktadır. Kan şekerinin dengeli ve yavaş yükselmesini sağlayacak düşük glisemik indeksli kompleks karbonhidratları tercih etmek, bağırsak geçirgenliği artmışsa glutensiz ve süt ürünlerinden kısıtlı beslenmek hastalığa yakalanmadan önce alacağınız tedbirlerdendir.

Sağlıklı bir beyin için kolin, iyot, demir, çinko, magnezyum ve B grubu vitaminlerinden zengin beslenmek ve yeterli alımı olmadığı taktirde takviyelerden destek almakta en önemli unsurlardandır. Araştırmalar, B ve D vitamininin düşük veya eksik seviyelerinin hafıza sorunları, konsantrasyon güçlüğü ve daha fazlası gibi beyin sisi semptomlarına yol açabileceğini göstermektedir.

Aynı zamanda çalışmalar, omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA ile takviyenin hafıza, dikkat ve ruh hali dahil beyin sağlığını destekleyebileceğini gösteriyor. Düşük omega-3 alımı olan 176 yetişkini içeren bir araştırma, 6 ay boyunca Omega-3 takviyesi kullanıldığında kullanmayanlara kıyasla çalışma belleğinde iyileşmelere yol açtığı görülmüştür. Omega-3 takviyeleri depresif semptomları ve ruh halini iyileştirebilir, bu da beyin sisi semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilmektedir.

L-theanine bir anksiyolitik olarak bilinir, kaygıyı azaltmak için çalışır, gevşemeyi destekler ve uykuyu kolaylaştırır.

Kısacası beyin sisi ile mücadele için:

-Sağlıklı beslenin, sürdürülebilir ve yaşam tarzı haline getirebileceğiniz bir beslenme düzeninizi hayatınıza entegre edin.

-İhtiyaç halinde besin takviyelerinden destek alın.

-Stres seviyenizi azaltacak, kendinizi zinde hissetmenizi sağlayacak egzersizi bulun.

-Rahat bir uyku için rezene, papatya, melisa gibi bitki çaylarından faydalanın.

-En önemlisi pozitifte kalın.