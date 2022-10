Ankara Haber; Pursaklar'da Gençler 2.E-Spor Turnuvası Oyununu Kendileri Seçiyor...

Pursaklar'ın sporda marka şehir olması amacıyla sahalar, spor salonları ve farklı branşlara özel spor tesislerine imza atan Pursaklar Belediyesi, tüm dünyayı kasıp kavuran ve kısa sürede ülke genelinde gençlerin büyük ilgisini çeken E-Spor turnuvasının ikincisini düzenlemeye hazırlanıyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenecek organizasyon öncesi gençler espor.pursaklar.bel.tr adresinden Kasım ayında yapılacak olan Pursaklar E-Spor Turnuvası'nda oynamak istedikleri oyunu anketle kendileri belirleme imkânı buluyor.

‘‘Haydi gençler, bu sefer oynayacağınız oyunu siz seçiyorsunuz’’

Gençlerin sporun her dalında başarılı olabilmesi için destek vermeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar olarak sporun tüm branşlarında varız. Sporun her alanında bilinen bilinmeyen tüm spor branşlarını ilçemizle tanıştırıyoruz. Spor dallarının her alanında olduğu gibi e-spor alanında da yetenekli oyuncular yetiştirme hedefimizi sürdürüyoruz. Haydi gençler, bu sefer oynayacağınız oyunu siz seçiyorsunuz. İkincisini düzenleyeceğimiz E-Spor Oyununu seçmek üzere tüm gençlerimizi espor.pursaklar.bel.tr adresini ziyaret etmeye davet ediyorum. İlçemizi spor ile anılan şehir yapma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz’’ dedi.