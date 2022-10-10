Başkentte Hafta Sonu Akşamları Konserlerle Renkleniyor...Konserler Ekim Ayı Boyunca Devam Edecek... İşte Detaylar!

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaz aylarında düzenlemeye başladığı “Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri” ekim ayında da tüm hızıyla devam ediyor. Konserler kapsamında bu hafta sonu Simge Sağın Keçiören’de, Hüseyin Kağıt ise Sincan’da hayranlarıyla buluştu. Nallıhan’da da çocuklar kendileri için kurulan panayırda gönüllerince eğlendi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerde bu hafta sonu Sincan Harikalar Diyarı’nda Hüseyin Kağıt, Keçiören Muhammed Ali Esertepe Parkı’nda ise Simge Sağın sahnedeydi. Nallıhan Cumhuriyet Meydanı’nda ise çocuklara özel panayır alanı kuruldu.

Ankara’da olmaktan büyük bir keyif aldığını belirten sevilen sanatçı Simge Sağın, “Soğuk bir Ankara akşamı ama bütün enerji ile dışarıyı ısıtacağız. Burada olmak çok keyifli… Ankara’ya sıklıkla geliyorum. O yüzden Ankara dinleyicisi benim için çok kıymetli ve çok önemli” dedi. Konser ve panayırlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ise Ankara Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

Göksel Kara: “Beypazarı’ndan Nallıhan’a gezmeye gelmiştim ve bu etkinliğe denk geldim. İnsanlar için güzel bir durum, sosyalleşiyorlar, bir araya geliyorlar. Çocuklar kadar büyükler de eğleniyor.”

Ceylin Sevim: “Bugün panayır var. Gondola, trene ve salıncağa bindim. Pamuk şeker ve patlamış mısır da yedim. Arkadaşlarımla çok eğlendim.”

Hasan Şahin: “22 yıldır Keçiören’de ilk defa böyle bir konser verildiğini görüyorum.”

Yasin Uzay: “Esertepe’de ilk defa böyle bir aktivite düzenleniyor. Mansur Başkan’ımıza çok teşekkür ederiz.“

KONSERLER EKİM AYININ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi ünlü isimleri Başkentli hayranlarıyla buluşturmaya ekim ayının sonuna kadar devam edecek.

14 Ekim’de panayır ve Ankara Kent Orkestrası’nın adresi Kahramankazan Salı Pazarı Yeri olacak. Ayrıca, 15 Ekim akşamı saat 19.00’da Güdüllü Ergün Kahramankazanlılarla buluşacak.

ABB’nin düzenlediği konserler serisi 15 Ekim akşamı Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde devam edecek. Saat 20.00’de Karya Çandar, 22.00’de ise alternatif müziğin sevilen gruplarından Zakkum Başkentli hayranlarıyla bir araya gelecek.