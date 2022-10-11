Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Esnafa yüzde 7,5 oranlı kredi! Üniversiteliye ulaşım desteği...

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan' başkanlığındaki Kabine Toplantısı 3 saat 45 dakika sürdü.

Toplantı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millete Sesleniş" konuşmasına geçen haftanın özetini vererek başladı.

"TARİHİ ÇAĞRI YAPTIK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirilen kamuda başörtüsü ile çalışma hakkı konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduklarını ve tarihi bir çağrı yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CP Genel Başkanı'nın bu konuyu yeniden gündeme getirmesi üzerine özellikle kendi partisi içinde başlayan tartışmalar bize başörtüsü konusunda yasakçı bir zihniyetin hala pusuda beklediğini gösterdi" dedi.

İşsizlik oranı tek haneli rakamlara gerilediğini ifade eden Cumhurbaşanı Erdoğan, en yüksek istihdama ulaştıklarını söyledi.

İLK EVİM, İLK İŞ YERİMDE 5 BİN KONUTUN TEMELİ 25 EKİM'DE ATILIYOR

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Kampanyası" ile ilgili şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldığını belirten Erdoğan, bugün ilk işyerim ve ilk arsama yönelik başvuruların da alınmaya başladığını duyurdu. Erdoğan, planları onaylanan illerde ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşların, arsa tapularını Aralık ayından itibaren alabileceklerini açıkladı.

Hazırlıkları tamamladıklarını ve arsaların yüzde 40'ının şehir merkezinde olduğunu kaydeden Erdoğan, proje kapsamındaki 50 bin iş yerinin ilk etabının inşasına 28 ilimizde 10 bin iş yerinin temelini atarak başlayacaklarını belirtirken, 25 Ekim'de ise 5 bin konutun temelini atacaklarını söyledi.

ÜNİVERSİTELİLERE ULAŞIM DESTEĞİ

Üniveriste öğrencilerine de müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerin okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacaklarını belirtti. Erdoğan, yılda iki defa verilecek destek sayesinde yaklaşık 150 bin öğrencinin ailelerin yanına gidiş dönüşlerinde onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedeflediklerini söyledi.

ESNAFA YENİ KREDİ DESTEK PAKETİ

Esnafa, yeni kredi destek paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkbank'ın 60 ay vadeli yüzde 7,5 oranla 500 bine kadar kredi vereceğini söyledi.

"Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz" diyen Erdoğan, "Sadece bununla kalmıyor kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizin kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken yaş sınırını da 30’dan 35’e çıkartıyoruz" diye konuştu.