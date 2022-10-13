Başkent Kültür Yolu Festivali Hitit Ensemble ile Tarihi Yolculuğa Ev Sahipliği Yaptı...

Çorum ilini ve kültürel mirasını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak için arkeolojik ve filolojik belgelere dayalı projeler yapan ve antik Hitit çalgılarının gün yüzüne çıkarılmasına vesile olan Vakıf 19 Çorumlular Vakfı, Hitit Ensemble adlı konserlerinde sanatseverleri tarihi bir sanat yolculuğuna çıkardı.

CSO Ada Ankara’da gerçekleşen ve müzik düzenlemeleri Murat Akçay’a ait olan konserde sunumu Prof. Dr. Tayfun Yıldırım yaparken, Bülent Yanıkoğlu ise tonmaister olarak görev aldı. Sanatçılar Tülay Örten Yıldız, Ferhat Erdem, Çağatay Akyol, Erdem Şimşek ve Cemal Özkızıltaş Hitit çalgılarının eşlik ettiği geçmişten günümüze gelen ezgileriyle izleyicilerden yoğun alkış aldı.

‘Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri’ne yoğun ilgi

CSO Ada Ankara Ana Salon’da ise ‘Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri’ konseri vardı. Halk ozanı Neşet Ertaş’ın en sevilen eserlerinin senfonik şekilde yeniden düzenlenmiş haliyle dinleyicilerle buluştuğu konserde, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’na solistler Nilgün Kızılcı ve Mustafa Kemal Şimşek eşlik etti.

Türk Armoni Yıldızları Orkestrası ise CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da izleyicileri ile buluştu. Şef Bando Binbaşı Kerimcan Nayman’ın yönettiği konserde, solistler Gökçe Nur Semerci ve İhsan Kamiş’in seslendirdiği şarkı ve türküler büyük beğeni topladı.

Bakan Yardımcısı Yavuz ‘Anadolu’nun Yıldızları Sergisi’ni açtı

Ankara Olgunlaşma Enstitüsünün, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki ‘Anadolu’nun Yıldızları Sergisi’nin açılışı da dün Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Özgül Özkan Yavuz’un katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninin ardından Bakan Yardımcısı Yavuz ve beraberindekiler, 11’inci ve 12’nci yüzyıl Selçuklu Devleti kültür ve sanat anlayışı ile o dönemin manevi iklimini yönlendiren, insanlığın yolunu aydınlatan tasavvuf ekollerinin mesajının, figüratif, simgesel öğelerle, desen, doku ve yüzey çalışmalarıyla tasvirlendiği kıyafet koleksiyonu ve Anadolu Selçuklu Dönemine ait mimari eserlerin kapılarının yorumlandığı tablo koleksiyonundan oluşan ‘Anadolu’nun Yıldızları’ sergisini gezdi ve atölye çalışmalarına katıldı.

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Başkent Kültür Yolu Festivali 13 Ekim 2022, Perşembe Programı

Konser:

Charlie Chaplin Film Müzikleri / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20:00Zakkum / Ankara Kale Hisar Kapısı – 20:00Ceyhun Güneş ft. Mert Baycan: Gitarımdan Hikayeler / CSO Ada Ankara Tarihi Salon – 20:00Sema Mukabelesi / Ankara Mevlevihanesi – 20:00Ankara'nın Başkent Oluşu: Şarkılarla Başkent Kültür Yolu Buluşması / Cumhuriyet Müzesi – 20:30Zeki Müren Şarkıları / Roma Hamamı – 20:00Oda Müziği Dinletisi / Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi – 16:00-17:00

Tiyatro:

Küçük Prens Müzikali / Küçük Tiyatro – 20:00

Opera-bale-dans:

Kuğu Gölü / Büyük Tiyatro – 20:00

Söyleşi:

Satırbaşı Ankara Edebiyat Söyleşileri: Sara Şahinkanat / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 15:00Ankara Arkeolojik Kazı Çalışmaları Konferansları: Ankara'nın Türk İslam Dönemi Eserleri, Prof. Dr. Muhammed Görür / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 14:00Millî Mücadelede Dönemi'nde Ankara'nın Rolü ve Dünyada Ankara'nın Tanınması / Cumhuriyet Müzesi – 14:30Roma Dönemi Metropolis’inden Cumhuriyet Başkentine Ankara / Cumhuriyet Müzesi – 15:00Dil ve Edebiyat Söyleşileri: Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi – 15:00Ankara Sohbetleri: 1960’lar Türkiyesi'nden Entelektüel Portreler: Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı / Türk Tarih Kurumu – 15:00

Çocuk etkinlikleri:

Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10:00-14:00Cumhuriyet Müzesi Çocuk Etkinlikleri "Karagöz ve Hacivat" / Cumhuriyet Müzesi – 10:00-11:00AFSAD Fotoğrafçı Çocuklar / Ankara Kent Konseyi – 16:00Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın: Afacanlar / Ankamall Cinemaximum – 11:00

Açık hava etkinlikleri:

Seymen Alayı / Cumhuriyet Müzesi – 11:30Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu / Cumhuriyet Müzesi – 12:00Video Mapping Gösterisi - Ankara'nın Başkent Oluşu / Cumhuriyet Müzesi – 20:00Expat Film Festival / CerModern – 19:15Tahta Baskı Workshop / Olgunlaşma Enstitüsü – 10:00Ebru Workshop / Olgunlaşma Enstitüsü – 14:00Mamak Belediyesi Etkinlikleri / Hamamarkası Bosna Hersek Çeşmesi – 12:00-19:00

Sergiler:

THK Üniversitesi İHAMER - Otonom İnsansız Kara ve Hava Aracı Projeleri / Türk Hava Kurumu Müzesi ve Paraşüt Kulesi

Başkent Kültür Yolu Festivali 14 Ekim 2022, Cuma Programı

Konser:

Victor Aviat – Nino Gvetadze & Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası / CSO Ada Ankara Ana Salon - 20.00Canto Orkestrası / Ankara Kale Kapısı - 20.00Payitaht’ın Şarkısı Başkent’in Türküsü / CSO Ada Ankara Tarihi Salon - 20.0017. Yüzyıl El Yazması Hâzâ Mecmuâ-i Sâz ü Söz’den Eserler / Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu - 20.00Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu / Ankara Mevlevihanesi - 20.00Jazz Expose: Glauco Venier Nuovo Quartet / Cermodern - 20.00

Tiyatro:

Ankara DT - Holden'in Külkedileri / Oda Tiyatrosu - 18.30

Opera - Bale – Dans:

Elektronika / Büyük Tiyatro - 20.00

Söyleşi:

Film Gösterimi - Ankara Filmleri / Düttürü Dünya / CSO Ada Ankara Mavi Salon - 16.00Türkiye'nin Dünya Miras Alanları Söyleşisi: Troya Arkeolojik Siti Kazı Başkanı: Prof. Dr. Rüstem Aslan / Anadolu Medeniyetleri Müzesi - 14.00Türkiye'nin Dünya Miras Alanları Söyleşisi: Bursa ve Cumalıkızık Alan Başkanı: Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu / Anadolu Medeniyetleri Müzesi - 15.00

Çocuk Etkinlikleri:

Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi - 10.00 / 14.00Cumhuriyet Müzesi Çocuk Etkinlilleri "Karagöz ve Hacivat" / Cumhuriyet Müzesi - 10.00 - 11.00Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın: Afacanlar / Ankamall Cinemaximum - 11.00AFSAD Fotoğrafçı Çocuklar / Kent Konseyi - 16.00

Açık Hava Etkinlikleri:

Expat Film Festival / Cermodern - 19.15Geleneksel El Sanatları Ebru Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii - 14.00Geleneksel El Sanatları Tokat Kumaş Baskı / Hacı Bayram Veli Camii - 14.00Geleneksel El Sanatları Kaligrafi Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii - 14.00Ebru Workshop / Olgunlaşma Enstitüsü - 14.00Tahta Baskı Workshop / Olgunlaşma Enstitüsü -10.00Sincan Belediyesi Etkinlikleri / Hamamarkası Bosna Hersek Çeşmesi - 12.00-19.00