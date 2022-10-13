Ankara’nın Başkent Oluşunun 99’uncu Yılı 1000 Seymenin Görkemli Gösterisiyle Kutlandı ...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleşen Seymen Alayı, başkent sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuk Seymenler de katıldı

Ankaralıların ‘Kızılca Gün’ olarak tanımladıkları 27 Aralık 1919 günü Mustafa Kemal Paşa’yı Ankara’ya gelişinde karşılamak için tertip edilen ve eski bir Oğuz Türkleri töresi olan Seymen Alayı, festival kapsamında Ankara’nın başkent oluşunun 99’uncu yılında yeniden canlandırıldı. Aralarında çocuk Seymenlerin de bulunduğu 1000 kişilik Seymen Alayı, Cumhuriyet Müzesi önünde buluştu.

Seymenler, belirlenen güzergâhlardan canlı müzik eşliğinde Seymen oyunlarıyla Ankara Kalesi’ne doğru yürürken, Cumhuriyet Müzesi önünde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Korosu, Şef Bando Albay Serkan Erçakır’ın yönetiminde Cumhuriyet Marşları’yla Ankaralılarla buluştu.

Seymen Alayı’nın Ankara Kalesi’ne ulaşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Ankara protokolünün katılımıyla kale önünde gerçekleşen ‘Bayrak Töreni’yle Seymen Alayı son buldu. Başkent Kültür Yolu kapsamında Ankara’nın Başkent oluşunun 99’uncu yılı konser, söyleşi ve sergi gibi farklı etkinliklerle kutlandı.

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent. kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz