14 Eki 2022 - 11:00- Belediyeler G: 14 Eki 2022 - 11:01

Ankara Haber; Turan Erol Sanat Atölyesi Açıldı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesi tüm Türkiye'ye örnek olacak bir projeye daha imza attı. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi içerisinde hizmet verecek ve ressam Turan Erol'un adını taşıyan Sanat Atölyesi hizmete açıldı.
Ankara Haber; Turan Erol Sanat Atölyesi Açıldı... mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

“Turan Erol Sanat Atölyesi’’ güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerine öğrencileri ücretsiz olarak hazırlayacak. Çankaya Belediyesi tüm Türkiye'ye örnek olacak bir projeye daha imza attı. Eğitim ve sosyal projeler alanlarında Türkiye'de ilkleri ve örnek çalışmaları hayata geçiren Çankaya Belediyesi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi içerisinde hizmet verecek ve ressam Turan Erol'un adını taşıyan güzel sanatlara hazırlık atölyesini Hocaların Hocası Turan Erol, ailesi ve öğrencilerinin katıldığı törenle hizmete açtı.

“Turan Erol Sanat Atölyesi’’ güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerine öğrencileri ücretsiz olarak hazırlayacak. Başkentli öğrenciler yeni atölyede, üniversitelerin yetenek sınavlarına hazırlık kurslarını ve dijital sanatlar alanlarındaki dersleri uzman eğitmenler ve sanatçılardan alacaklar.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Açılışta konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Belediyesi olarak ilklere ve örnek projelere imza atmaya devam ettiklerini söyledi. Usta ressam ve devlet sanatçısı Turan Erol'un ismini yaşatacak böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Taşdelen, "Hocaların hocası Turan hocamızın ismini taşıyan sanat atölyemiz ile Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezimiz önemli bir değer daha kazanmış oldu.

Atölye ile birlikte Çağdaş Sanatlar Merkezimiz sadece bir sanat galeri olmaktan çıkarak, sanat üreten bir yapıya kavuştu. Bu atölye ile öğrencilerimiz tıpkı Çankaya Akademi’de olduğu gibi ücretsiz olarak güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin sınavlarına hazırlanacak. Konusunda uzman eğitmenlerimiz ve davet edeceğimiz sanatçılarla birlikte öğrencilerimiz sanatla dolu bir yıl geçirerek sınavlara girecekler" diye konuştu.

Atölye ile birlikte Türkiye'de bir ilke daha imza attıklarını söyleyen Başkan Taşdelen, sanata yetenekli öğrencilerin yeteneklerini pekiştireceği, geleceklerini sanatlarıyla oluşturacakları bir merkezi açmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti. Açılış konuşmasının ardından Turan Erol ve ailesi birlikte atölyenin açılışını yapan Başkan Taşdelen, yeni merkezi sanatseverlerle birlikte gezdi.

GÜZEL SANAT FAKÜLTELERİ İÇİN HAZIRLIK

Yeni merkezde, üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri bölümlerine ve güzel sanatlar liselerine hazırlanacak öğrenciler, temel sanat eğitimi, sanat tarihi eğitimi, model/imgesel çizim ve heykel dersleri alacak. Sanat atölyesinde öğrenciler, bütün disiplinleri tanıma fırsatı sunulurken, öğrencilere tercih ettiği ve yetenekli olduğu alanda kendini geliştirmesi konusunda rehberlik hizmeti de verilecek.

SANAT ÜRETECEK

Turan Erol Sanat Atölyesi, öğrencileri lise ve üniversiteye hazırlanmanın yanı sıra yeni yükselen sanat dalı "Dijital Sanatlar" alanında da eğitimler verecek. Atölye'de her hafta akademisyenler ve sanatçılarla dijital sanat atölyeleri gerçekleştirilecek.

# Ankara Haber; Turan Erol Sanat Atölyesi Açıldı..., ankara, ankara çankaya, Çankaya Belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Sincan’da 3 Temel Birden Atıldı... mask
Ankara Haber; Sincan’da 3 Temel Birden Atıldı...
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Spora 21 Milyon TL’lik Devasa Yatırım... mask
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Spora 21 Milyon TL’lik Devasa Yatırım...
Ankara Haber; Etimesgut'ta 99. Yıl Coşkusu... mask
Ankara Haber; Etimesgut'ta 99. Yıl Coşkusu...
Ankara Haber; Keçiören Gönül köşkü Huzurevinde Şenlik Var... mask
Ankara Haber; Keçiören Gönül köşkü Huzurevinde Şenlik Var...
Ankara Haber; MAKKOP’ta Kışlıklar Hazırlanmaya Devam Ediyor... mask
Ankara Haber; MAKKOP’ta Kışlıklar Hazırlanmaya Devam Ediyor...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Esnaf ve Vatandaşlarla İç İçe... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Esnaf ve Vatandaşlarla İç İçe...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Gençlere Bir Müjde Daha... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Gençlere Bir Müjde Daha...
Ankara Haber; Altındağ'da Çiftçiye Destek... mask
Ankara Haber; Altındağ'da Çiftçiye Destek...
Ankara Haber; Denizleri ve Okyanusları Keçiören’de Keşfettiler... mask
Ankara Haber; Denizleri ve Okyanusları Keçiören’de Keşfettiler...
Ankara Haber; Keçiören'de Genç Öğrenciler Hayvan Sevgisine Dikkat Çekti... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Genç Öğrenciler Hayvan Sevgisine Dikkat Çekti...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Sincan’da 3 Temel Birden Atıldı... mask
Ankara Haber; Sincan’da 3 Temel Birden Atıldı...
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Spora 21 Milyon TL’lik Devasa Yatırım... mask
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Spora 21 Milyon TL’lik Devasa Yatırım...
TOKİ Ankara’da ‘İlk Evim İlk İşyerim’ Projesine Başvuru Yapacakların Dikkatine! Tüm Ayrıntılar Ortaya Çıktı! Ankara'da Arsalar Nerede, Kaç Arsa Satışa Çıktı? mask
TOKİ Ankara’da ‘İlk Evim İlk İşyerim’ Projesine Başvuru Yapacakların Dikkatine! Tüm Ayrıntılar Ortaya Çıktı! Ankara'da Arsalar Nerede, Kaç Arsa Satışa Çıktı?
Ankara Elektrik Kesintisi! 13 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 13 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Haber; Etimesgut'ta 99. Yıl Coşkusu... mask
Ankara Haber; Etimesgut'ta 99. Yıl Coşkusu...
Ankara’nın Başkent Oluşunun 99’uncu Yılı 1000 Seymenin Görkemli Gösterisiyle Kutlandı ... mask
Ankara’nın Başkent Oluşunun 99’uncu Yılı 1000 Seymenin Görkemli Gösterisiyle Kutlandı ...
Ankara Haber; MAKKOP’ta Kışlıklar Hazırlanmaya Devam Ediyor... mask
Ankara Haber; MAKKOP’ta Kışlıklar Hazırlanmaya Devam Ediyor...
Ankara Haber; Keçiören Gönül köşkü Huzurevinde Şenlik Var... mask
Ankara Haber; Keçiören Gönül köşkü Huzurevinde Şenlik Var...
Başkent Kültür Yolu Festivali Hitit Ensemble ile Tarihi Yolculuğa Ev Sahipliği Yaptı... mask
Başkent Kültür Yolu Festivali Hitit Ensemble ile Tarihi Yolculuğa Ev Sahipliği Yaptı...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Esnaf ve Vatandaşlarla İç İçe... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Esnaf ve Vatandaşlarla İç İçe...

14 Eki 2022 - 11:00 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Haber; Sincan’da 3 Temel Birden Atıldı... mask
Ankara Haber; Sincan’da 3 Temel Birden Atıldı...
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Spora 21 Milyon TL’lik Devasa Yatırım... mask
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Spora 21 Milyon TL’lik Devasa Yatırım...
Ankara Haber; Etimesgut'ta 99. Yıl Coşkusu... mask
Ankara Haber; Etimesgut'ta 99. Yıl Coşkusu...
Ankara Haber; MAKKOP’ta Kışlıklar Hazırlanmaya Devam Ediyor... mask
Ankara Haber; MAKKOP’ta Kışlıklar Hazırlanmaya Devam Ediyor...
Ankara Haber; Keçiören Gönül köşkü Huzurevinde Şenlik Var... mask
Ankara Haber; Keçiören Gönül köşkü Huzurevinde Şenlik Var...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Gençlere Bir Müjde Daha... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Gençlere Bir Müjde Daha...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL