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Ankara’da Uluslararası Deprem Tatbikatı...AKUT, Medium Class kategorisinden katılan tek STK…

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AKUT, 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen BM Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu’nun (INSARAG), Afrika, Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi (AEME) Deprem Müdahale Simülasyon Tatbikatı’na (ERE SIMEX) Medium Class kategorisinden katılan tek sivil toplum örgütü oldu.
Ankara’da Uluslararası Deprem Tatbikatı...AKUT, Medium Class kategorisinden katılan tek STK… mask
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AKUT, Ankara’daki uluslararası deprem tatbikatına, “Medium Class” kategorisinden katılma başarısı gösteren tek STK oldu. AKUT Başkanı Mehmet Murat Boz: “Son derece başarılı geçen tatbikat sayesinde, uluslararası arenada Türk arama kurtarma ekiplerine yönelik var olan güven duygusu ve bölgesel afetlerde akla gelen ilk ülke olma misyonumuz pekiştirildi.” 

BM tarafından akredite edilmiş Türkiye’nin ilk arama kurtarma kuruluşu ve aynı zamanda ülkemizin, arama kurtarma alanındaki ilk STK’sı olan AKUT Arama Kurtarma Derneği, yeni bir uluslararası deprem tatbikatına davet edilme başarısı gösterdi.  

AKUT, Medium Class kategorisinden katılan tek STK…

Farklı ülkelerden INSARAG akreditasyonundan geçmiş 13 ekip katıldı. AKUT, 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen BM Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu’nun (INSARAG), Afrika, Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi (AEME) Deprem Müdahale Simülasyon Tatbikatı’na (ERE SIMEX), Medium Class kategorisinden katılan tek sivil toplum örgütü oldu.

Ön hazırlığı 2 hafta süren tatbikata, ülkemizden 32 kamu kurum ve kuruluşu ile INSARAG akreditasyonu bulunan AKUT Arama Kurtarma Derneği katıldı. Tatbikata ayrıca, farklı ülkelerden INSARAG Akreditasyonundan geçmiş 13 ekip katıldı.  ERE SIMEX’i ilk 3 gününün saha tatbikatı şeklinde yapıldığı ve son 2 gününde ise, “INSARAG AFRİKA, ORTADOĞU VE AVRUPA BÖLGESEL TOPLANTISI”nın gerçekleştirildiği vurgulandı.  

7,2 büyüklüğünde senaryo ve Seviye 4 

Kalecik ilçesinin kuzeyinde 8 Ekim 2022 tarihinde saat 09.00'da meydana geldiği varsayılan 7,2 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerinden "Seviye 4" olarak yapılan tatbikata AKUT, INSARAG Sınıflandırılmış Uluslararası Medium Ekip olarak katılım sağladı. AKUT tarafından yapılan açıklamada tatbikat kapsamında, Kentsel Arama ve Kurtarma Eğitim İstasyonu'ndaki hafif hasarlı, ağır hasarlı ve tamamen yıkılmış binalardan oluşan alanda depremzede araması yapıldığı bildirildi.

Ayrıca olay yerindeki derin kuyular ve binaların üst katlarındaki depremzedelerin de kurtarılması için çalışıldığı belirtildi. Senaryoya göre, yerleri tespit edilenler enkaz altından sağ çıkarıldı. Ayrıca AFAD Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen saha tatbikatına AKUT, Ankara ekibinden 9 gönüllü ile katıldı. Bunun yanı sıra 4 AKUT üyesi, Uluslararası Sınıflandırılmış Ekip olarak masa başında; INSARAG Tatbikat Yönetimi (EXCON) ekibinde de 2 AKUT gönüllüsü görev aldı. 

AKUT Başkanı Mehmet Murat Boz: “Uluslararası arenada Türk arama kurtarma ekiplerine yönelik var olan güven duygusu pekiştirildi.”

AKUT Başkanı Mehmet Murat Boz tarafından yapılan açıklamada, akredite oldukları INSARAG’ın bu tatbikat ile öncelikle, ulusal ve uluslararası arama kurtarma ekiplerinin koordinasyon, işbirliği ve aynı sahada uyum içerisinde çalışma kabiliyetlerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirterek; “Dünyanın farklı yerlerinden, kültürlerinden arama kurtarma ekiplerinin, bir afet olmadan kaynaşması; afetlerde aynı teknik disiplinle, ahenk içinde görev yapması, bu tip geniş kapsamlı tatbikatlar ile mümkün olabiliyor.

Bu tatbikatta özellikle, kentsel arama faaliyetleri kapsamında verilebilecek her türlü göreve hazır bulunma düzeyinin test edilmesi, ulusal ve uluslararası mecralarda afete müdahale kapasitemizin mevcut durumunun ortaya konulması ve özellikle Türkiye'de kurulan arama kurtarma ekiplerinin birkaç sene içerisindeki personel, ekipman, kabiliyetlerinin sınanması gibi son derece önemli fırsatlar yakalandı. Ayrıca, uluslararası arenada Türk arama kurtarma ekiplerine yönelik var olan güven duygusu pekiştirildi. Bölgesel afetlerde akla gelen ilk ülke olma misyonumuz devam ediyor.” 

Sadece BM değil, AB kapsamında da AKUT başarıları

AKUT ayrıca, BM tarafından akredite edilmiş Türkiye’nin ilk arama kurtarma kuruluşu olmanın yanı sıra;  geçtiğimiz yıllarda Avrupa Sivil Koruma Mekanizması kapsamındaki Avrupa Sivil Koruma Havuzu’na (ECPP-European Civil Protection Pool) giren ilk Türk arama-kurtarma ekibi olma ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, ModEX kapsamında kentsel arama-kurtarma ve medikal tatbikatlarını düzenleyecek olan konsorsiyumda ortak olarak görevlendirme başarıları göstermesiyle de tanınıyor.  

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14 Eki 2022 - 18:42 - Gündem

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