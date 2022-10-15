Billur Kalkavan Öldü Mü? Sevenleri Üzüntüden Kahroldu! Billur Kalkavan'ın Hastalığı Neydi, Kaç Yaşındaydı? İşte Billur Kalkavan Son Dakika Haberleri...

İSTANBUL (İGFA) -Sağlık sorunlarıyla mücadele eden 59 yaşındaki sanatçı Billur Kalkavan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haberi oyuncu arkadaşı Hamdi Alkan kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

ÇOCUK OYUNCU OLARAK BAŞLAMIŞTI

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde doğdu, liseyi Amerika'da tamamladıktan sonra UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğa hayat verdi.

1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise reklam projesinde yer aldı. 2011 yılında HTV kanalında bir program yaptı.

2012'de ise TV8’de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı.

Billur Kalkavan Kimdir?

Ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde (59 yaşında), Osmanlı Devleti’nin 31. Padişahı Abdülmecid’in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa’nın torunu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. Henüz 7 yaşındayken Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş’ın canlandırdığı kötü adam tarafından kaçırılan bir çocuğu canlandırarak oyunculuk kariyerine adım atan Kalkavan, daha sonra 1978’de Sultan filminde rol aldı ve ilk televizyon deneyimini de Aşık Oldum dizisinde canlandırdığı “Afet” karakteriyle yaşadı.

Haber ile ilgili görüş ve yorumlarınızı bizler ile paylaşmayı unutmayınız.