17 Eki 2022 - 10:11- Kültür - Sanat G: 17 Eki 2022 - 10:12

İspanyol Sanatçı Luz Casal Başkentlileri Unutulmaz Bir Müzik Yolculuğuna Çıkaracak!

ABONE OL Google News Sayfamız

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında İspanya’nın en özel seslerinden Luz Casal 22 Ekim’de CSO Ada Ankara’da başkentlileri unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıkaracak. 
İspanyol Sanatçı Luz Casal Başkentlileri Unutulmaz Bir Müzik Yolculuğuna Çıkaracak! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Romantizmin tutkulu sesi olarak bilinen Luz Casal, klasik şarkılara getirdiği yorumlarla tüm Avrupa’da özellikle romantik dinleyicilerin vazgeçemediği sesler arasında yer alıyor. Albümleriyle Türkiye'deki müzik listelerinde de çok satanlar arasında yer alan Luz Casal, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez Ankaralı sanatseverlerle buluşacak. 

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.  
# İspanyol Sanatçı Luz Casal, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başkent Kültür Yolu Festivali
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Okullara Destek... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Okullara Destek...
Ankara Haber; Çankaya'da Seralarda Kışlık Üretim Başladı... mask
Ankara Haber; Çankaya'da Seralarda Kışlık Üretim Başladı...
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Pursaklar’a Yoğun İlgi... mask
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Pursaklar’a Yoğun İlgi...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Sirkeli Mahalle Konağı İçin Düğmeye Bastı... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Sirkeli Mahalle Konağı İçin Düğmeye Bastı...
Ankara Elektrik Kesintisi! 15 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 15 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara’da Uluslararası Deprem Tatbikatı...AKUT, Medium Class kategorisinden katılan tek STK… mask
Ankara’da Uluslararası Deprem Tatbikatı...AKUT, Medium Class kategorisinden katılan tek STK…
Türkiye’de İlk: Erken Dönem Çocuk Tarama Testi Ankara’da Başlıyor! mask
Türkiye’de İlk: Erken Dönem Çocuk Tarama Testi Ankara’da Başlıyor!
Ankara Haber; Masterchef Türkiye'nin Etimesgut Bölümü Büyük Beğeni Topladı... mask
Ankara Haber; Masterchef Türkiye'nin Etimesgut Bölümü Büyük Beğeni Topladı...
Ankara Haber; Pursaklar’da Kültür Sanat ve Bilim Kurslarında Yeni Dönem Başlıyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Kültür Sanat ve Bilim Kurslarında Yeni Dönem Başlıyor...
Ankara Haber; Mamak Belediyesi Personeline Afet Risk Yönetimi Eğitimi... mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi Personeline Afet Risk Yönetimi Eğitimi...

17 Eki 2022 - 10:11 - Kültür - Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Ankara’nın Başkent Oluşunun 99’uncu Yılı Kutlandı... mask
Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Ankara’nın Başkent Oluşunun 99’uncu Yılı Kutlandı...
Ankara’nın Başkent Oluşunun 99’uncu Yılı 1000 Seymenin Görkemli Gösterisiyle Kutlandı ... mask
Ankara’nın Başkent Oluşunun 99’uncu Yılı 1000 Seymenin Görkemli Gösterisiyle Kutlandı ...
Başkent Kültür Yolu Festivali Hitit Ensemble ile Tarihi Yolculuğa Ev Sahipliği Yaptı... mask
Başkent Kültür Yolu Festivali Hitit Ensemble ile Tarihi Yolculuğa Ev Sahipliği Yaptı...
Başkent'te ‘İnançların Dili Konseri’! Festivalde Barış Sevgi ve Hoşgörüyü Anlattı... mask
Başkent'te ‘İnançların Dili Konseri’! Festivalde Barış Sevgi ve Hoşgörüyü Anlattı...
Festivalde Liseli Gençler ile Sanatçılar Düet Yaptı! Başkent Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor... mask
Festivalde Liseli Gençler ile Sanatçılar Düet Yaptı! Başkent Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor...
Başkentte Hafta Sonu Akşamları Konserlerle Renkleniyor...Konserler Ekim Ayı Boyunca Devam Edecek... İşte Detaylar! mask
Başkentte Hafta Sonu Akşamları Konserlerle Renkleniyor...Konserler Ekim Ayı Boyunca Devam Edecek... İşte Detaylar!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL