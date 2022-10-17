İspanyol Sanatçı Luz Casal Başkentlileri Unutulmaz Bir Müzik Yolculuğuna Çıkaracak!

Romantizmin tutkulu sesi olarak bilinen Luz Casal, klasik şarkılara getirdiği yorumlarla tüm Avrupa’da özellikle romantik dinleyicilerin vazgeçemediği sesler arasında yer alıyor. Albümleriyle Türkiye'deki müzik listelerinde de çok satanlar arasında yer alan Luz Casal, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.