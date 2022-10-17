İspanyol Sanatçı Luz Casal Başkentlileri Unutulmaz Bir Müzik Yolculuğuna Çıkaracak!

Romantizmin tutkulu sesi olarak bilinen Luz Casal, klasik şarkılara getirdiği yorumlarla tüm Avrupa’da özellikle romantik dinleyicilerin vazgeçemediği sesler arasında yer alıyor. Albümleriyle Türkiye'deki müzik listelerinde de çok satanlar arasında yer alan Luz Casal, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.
Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.