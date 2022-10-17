Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Millet Kıraathanesi Açılışını Çocuklarla Birlikte Yaptı...

Kitap okuma oranını artırmak, çocukların ve gençlerin sessiz, sakin bir ortamda derslerine çalışabilmeleri için geçtiğimiz yıllarda Pursaklar Yaşam Merkezi Millet Kıraathanesi, Saray Fatih Mahallesi Millet Kıraathanesini hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, Ayyıldız ve Mimar Sinan Mahallelerinde Millet Kıraathanesi yapım çalışmaları devam ederken, sosyal, kültürel ve eğitim anlayışına yeni bir nefes katacak olan, Saray Cumhuriyet Mahallesine yapılan Millet Kıraathanesini hizmete açtı.

Pursaklar halkının yoğun ilgi gösterdiği açılış programında Başkan Ertuğrul Çetin, geleceğe yön verecek olan çocuklarla birlikte yeni Millet Kıraathanesi'nin açılışını gerçekleştirirken, miniklere açılış gününe özel hediyeler verdi.

‘‘Millet kıraathaneleri ile gençlerimizin sesiz ortamlarda ders çalışmalarına ve kitap okumalarına büyük kolaylıklar sağlıyoruz’’

En büyük gayelerinin, çocukların ve gençlerin bol bol kitap okuyup, ders çalışmaları olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Millet kıraathaneleri ile gençlerimizin sesiz ortamlarda ders çalışmalarına ve kitap okumalarına büyük kolaylıklar sağlıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Saray Cumhuriyet Mahallesi Millet Kıraathanesine gelip ders çalışmaya, araştırma yapmaya ve kitap okumaya gelecek olan gençlerimizin, ilçemize ve milletimize büyük hizmetler edeceğine gönülden inanıyorum. Yeni hizmete giren Millet Kıraathanemizin gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere ilçe halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.