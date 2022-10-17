17 Eki 2022 - 12:04- Belediyeler G: 17 Eki 2022 - 12:05

Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Millet Kıraathanesi Açılışını Çocuklarla Birlikte Yaptı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Saray Cumhuriyet Mahallesine yapılan yeni Millet Kıraathanesi'nin açılışını çocuklarla birlikte yaptı.
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Millet Kıraathanesi Açılışını Çocuklarla Birlikte Yaptı... mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kitap okuma oranını artırmak, çocukların ve gençlerin sessiz, sakin bir ortamda derslerine çalışabilmeleri için geçtiğimiz yıllarda Pursaklar Yaşam Merkezi Millet Kıraathanesi, Saray Fatih Mahallesi Millet Kıraathanesini hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, Ayyıldız ve Mimar Sinan Mahallelerinde Millet Kıraathanesi yapım çalışmaları devam ederken, sosyal, kültürel ve eğitim anlayışına yeni bir nefes katacak olan, Saray Cumhuriyet Mahallesine yapılan Millet Kıraathanesini hizmete açtı.

Pursaklar halkının yoğun ilgi gösterdiği açılış programında Başkan Ertuğrul Çetin, geleceğe yön verecek olan çocuklarla birlikte yeni Millet Kıraathanesi'nin açılışını gerçekleştirirken, miniklere açılış gününe özel hediyeler verdi. 

‘‘Millet kıraathaneleri ile gençlerimizin sesiz ortamlarda ders çalışmalarına ve kitap okumalarına büyük kolaylıklar sağlıyoruz’’

En büyük gayelerinin, çocukların ve gençlerin bol bol kitap okuyup, ders çalışmaları olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Millet kıraathaneleri ile gençlerimizin sesiz ortamlarda ders çalışmalarına ve kitap okumalarına büyük kolaylıklar sağlıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Saray Cumhuriyet Mahallesi Millet Kıraathanesine gelip ders çalışmaya, araştırma yapmaya ve kitap okumaya gelecek olan gençlerimizin, ilçemize ve milletimize büyük hizmetler edeceğine gönülden inanıyorum. Yeni hizmete giren Millet Kıraathanemizin gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere ilçe halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

# Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Millet Kıraathanesi Açılışını Çocuklarla Birlikte Yaptı..., ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar'da Duygu Yüklü Mevlid-i Nebi Programı... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Duygu Yüklü Mevlid-i Nebi Programı...
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Başkent Kültür Yolu Festivali’nde... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Başkent Kültür Yolu Festivali’nde...
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Okullara Destek... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Okullara Destek...
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Pursaklar’a Yoğun İlgi... mask
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Pursaklar’a Yoğun İlgi...
Ankara Haber; Çankaya'da Seralarda Kışlık Üretim Başladı... mask
Ankara Haber; Çankaya'da Seralarda Kışlık Üretim Başladı...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Sirkeli Mahalle Konağı İçin Düğmeye Bastı... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Sirkeli Mahalle Konağı İçin Düğmeye Bastı...
Ankara Haber; Masterchef Türkiye'nin Etimesgut Bölümü Büyük Beğeni Topladı... mask
Ankara Haber; Masterchef Türkiye'nin Etimesgut Bölümü Büyük Beğeni Topladı...
Ankara Haber; Pursaklar’da Kültür Sanat ve Bilim Kurslarında Yeni Dönem Başlıyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Kültür Sanat ve Bilim Kurslarında Yeni Dönem Başlıyor...
Ankara Haber; Mamak Belediyesi Personeline Afet Risk Yönetimi Eğitimi... mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi Personeline Afet Risk Yönetimi Eğitimi...
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi İlçede Yaşayan Yaşlıları Unutmuyor... mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi İlçede Yaşayan Yaşlıları Unutmuyor...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar'da Duygu Yüklü Mevlid-i Nebi Programı... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Duygu Yüklü Mevlid-i Nebi Programı...
Ankara Haber; Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbolcular Avrupa'da Üçüncü Turda... mask
Ankara Haber; Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbolcular Avrupa'da Üçüncü Turda...
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Başkent Kültür Yolu Festivali’nde... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Başkent Kültür Yolu Festivali’nde...
Ankara Elektrik Kesintisi! 17 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 17 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
İspanyol Sanatçı Luz Casal Başkentlileri Unutulmaz Bir Müzik Yolculuğuna Çıkaracak! mask
İspanyol Sanatçı Luz Casal Başkentlileri Unutulmaz Bir Müzik Yolculuğuna Çıkaracak!
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Okullara Destek... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Okullara Destek...
Ankara Haber; Çankaya'da Seralarda Kışlık Üretim Başladı... mask
Ankara Haber; Çankaya'da Seralarda Kışlık Üretim Başladı...
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Pursaklar’a Yoğun İlgi... mask
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Pursaklar’a Yoğun İlgi...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Sirkeli Mahalle Konağı İçin Düğmeye Bastı... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Sirkeli Mahalle Konağı İçin Düğmeye Bastı...
Ankara Elektrik Kesintisi! 15 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 15 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

17 Eki 2022 - 12:04 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Millet Kıraathanesi Açılışını Çocuklarla Birlikte Yaptı... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Millet Kıraathanesi Açılışını Çocuklarla Birlikte Yaptı...
Ankara Haber; Pursaklar'da Duygu Yüklü Mevlid-i Nebi Programı... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Duygu Yüklü Mevlid-i Nebi Programı...
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Başkent Kültür Yolu Festivali’nde... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Başkent Kültür Yolu Festivali’nde...
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Okullara Destek... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Okullara Destek...
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Pursaklar’a Yoğun İlgi... mask
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Pursaklar’a Yoğun İlgi...
Ankara Haber; Çankaya'da Seralarda Kışlık Üretim Başladı... mask
Ankara Haber; Çankaya'da Seralarda Kışlık Üretim Başladı...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL