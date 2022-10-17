En fazla şikayet edilen 100 firma açıklandı! İşte Ünlü Markalarında Olduğu Liste!

Listede Payfix, en fazla şikayet edilen kurum olurken, Bosch, Anadolu Üniversitesi, Bein Connect, Trendyol, Atasay Kuyumculuk gibi firmaların da olması dikkat çekti. Türkiye’nin CİMER’den sonra en fazla şikayet platformu haline gelen sikayetvar.com sitesi, en fazla şikayet edilen 100 kurum ve firmayı açıkladı.
Vatandaşların sıkıntı yaşadığı, mağdur edildiği, haksızlığa uğradığı konuların dile getirildiği platformda, sadece firmalar değil, kamu kurum ve kuruluşları da bu platformda şikayet edildi. Açıklanan ilk 100 firma arasında ünlü markaların da yer alması dikkat çekti.
Listede en fazla şikayet edilen Payfix, birinci sıraya yerleşirken, Evsima ikinci, Mefete üçüncü oldu.
İlk 100 listesinde Bosch, Anadolu Üniversitesi, Bein Connect, Trendyol, Atasay Kuyumculuk gibi firmaların da olması dikkat çekti.
EN FAZLA ŞİKAYET EDİLEN 100 FİRMA-KURUM:
1.PayFix
2.Evmisa
3.Mefete
4.Heifer
5.Anadolu Üniversitesi
6.Fuzul Otomotiv
7.Shopdata.vip
8.Show TV
9.Beslitre.com
10.Bit.bitnys.com
11.Bitnyss.com
12.Saka Su
13.Sanal Çadır
14.Fuzul Ev
15.Bein Connect
16.Dr. Salih Selman
17.Hyundai Su Arıtma
18.Bein Sports
19.Doğa İletişim (Instagram)
20.Philip Morris
21.Trendyol Yemek
22. One More International
23. Bosch Termoteknoloji
24. Gidamarketim.com
25. Tıkla Gelsin
26. Jumbo
27. Nescafe
28. Prime Video (Amazon)
29. Viessmann Isı
30. Buderus
31. Pull and Bear
32. Lumberjack
33. Atasay Kuyumculuk
34. Marsbahis
35. YönTürk İnternet
36. Modamizbir.com
37. DemirDöküm
38. HepsiPay
39. Playweez
40. Trust Wallet
41. Eternal Heart
42. İtopya Bilgisayar
43. DeFacto
44. JTI
45. ECA
46. 1xBet
47. Hoover
48. Masterpass
49. Kwai
50. Durex
51. Dyson
52. British Time
53. Rampage
54. Bilyoner
55. Okey
56. Nesine
57. LG
58. Fissler
59. İddaa
60. OYAK
61. Awox
62. Puff Bar
63. 101 Okey Plus
64. Deichmann
65. TCL Televizyon
66. Petlas Lastik
67. Guek IP Tv
68. Sc Sarvin
69. Eti Gıda
70. LOBBECO
71. Kredi Kayıt Bürosu
72. Misli.com
73. Same Deutz Fahr Türkiye
74. Zara
75. Next&Nextstar
76. Takasbank
77. Bianca Boya
78. Philips TV
79. Grundig
80. LC Waikiki
81. Bambi Yatak
82. Stradivarius
83. Philips Ev Aletleri
84. PeP
85. Terma City Otel
86. BuharKeyf
87. GrandPashaBet
88. Daikin
89. Altus
90. Vaillant
91. Tonguç Akademi
92. İstikbal
93. Baymak
94. Enteknoloji.com.tr
95. EminOtomotiv
96. Roborock
97. Getir
98. Viomi
99. Watsons
100. Aqua Glue
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.