17 Eki 2022 - 16:15- Kültür - Sanat

Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Atay Yıldız, Erkan Kolçak Köstendil, Aslı Bekiroğlu Ankara'ya Geliyor! Bandırma Füze Kulübü Filmin Konusu ve Oyuncuları Kim?

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İlk uzay programını başlatan liseli gençlerin bugün ne yazık ki unutulan umut, azim ve sevda dolu hikayesini anlatan “BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ”nün 18 Ekim Salı günü film ekibinin katılımıyla Arcadium sinemalarında gerçekleşecek Ankara Galası’nda sevenleriyle buluşacak.
Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Atay Yıldız, Erkan Kolçak Köstendil, Aslı Bekiroğlu Ankara'ya Geliyor! Bandırma Füze Kulübü Filmin Konusu ve Oyuncuları Kim? mask
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Hayallerini gerçekleştirmek için tüm güçleriyle çalışırken dünyada ilk defa fezaya araç gönderen milletler arasına girmemizi sağlayan, ülkemizin ilk uzay programını başlatan liseli gençlerin bugün ne yazık ki unutulan umut, azim ve sevda dolu hikayesini anlatan “BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ”nün  18 Ekim Salı günü film ekibinin katılımıyla Arcadium sinemalarında gerçekleşecek Ankara Galası’nda sevenleriyle buluşacak.

 Gerçek olaylardan esinlenen “BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ”; “icat çıkarma otur oturduğun yerde” diyenlere inat bir avuç idealist liseli gencin tarihimizin tozlu sayfalarında gururla parlayan, anlatılmayı bekleyen muhteşem iradelerini ve başarılarını unutulmaz kılıyor. Film, istersek neler yapabileceğimizi sinemanın evrensel dilini kullanarak anlatıyor.

 Dijital Sanatlar’ın yapımcılığını üstlendiği, Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği filmde Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Atay Yıldız, Erkan Kolçak Köstendil, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Ahmet Saraçoğlu ve Altan Erkekli gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor. 

 TRT Sinema işbirliğiyle vizyona girecek “Bandırma Füze Kulübü”, CGV Mars Dağıtım aracılığıyla tüm Türkiye'de izleyiciyle buluşacak. 

 GALA: 

"BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ"

Yer: Arcadium Sinemaları /Ankara

Tarih: 18 Ekim 2022- Salı

Saat: 20.00 Basınla Buluşma/ 20.30 Film Gösterimi

 

# Alina Boz, aslı bekiroğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Atay Yıldız, Deniz Can Aktaş, Bandırma füze kulübü film, ankara

17 Eki 2022 - 16:15 - Kültür - Sanat

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