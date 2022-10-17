Darmaduman Dizisi Ne Zaman Başlıyor, Belli Oldu! Darmaduman Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Yayınlanıyor? İşte Darmaduman Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…

Genç ve usta isimleri “Beverly Hills, 90210”un yerli uyarlamasında buluşturan Ay Yapım imzalı dizi “Darmaduman” için geri sayım başladı. 27 Ekim akşamı FOX ekranlarında seyircisiyle buluşacak diziden yepyeni bir tanıtım yayınlandı.

Ay Yapım imzalı, “Beverly Hills, 90210”un yerli uyarlaması “Darmaduman”, 27 Ekim Perşembe akşamı FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı ve Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Necip Memili, Nur Fettahoğlu, Ali Önsöz, Meral Çetinkaya ve Metin Coşkun gibi birçok usta ve genç isim bir arada yer alıyor.

Dizinin yeni tanıtımında; yıllar süren küslüğün ardından Harun (Necip Memili) ve ailesinin, İstanbul’daki baba evine taşınmak zorunda kalmasıyla tüm düzenlerinin bozulması ve yaşadıkları zorluklar gözler önüne seriliyor. Bir taraftan yeni şehre, okula ve insanlara alışmaya çalışan ikiz kardeşler Kerem (Mert Yazıcıoğlu) ve Ece (Aslıhan Malbora) olaylı bir ilk gün geçirirlerken, diğer taraftan uzun zamandır anne babasını görmeyen Harun da genç yaşta terk ettiği eve dönmenin gerginliğini üzerinde taşıyor.

Gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerinin anlatıldığı “Darmaduman”, 27 Ekim Perşembe itibarıyla her perşembe saat 20.00’de FOX’ta.