Kırmızı Pancar Tüketmenin Faydaları Nelerdir? Şimdi Pancar Zamanı! İşte Uzmanından Tüketim Tarifi...

Uzman Diyetisyen Didem Yıldız Küçük konu hakkında bilgiler verdi.

Alzheimer’den korur!

Kırmızı pancar içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. İlerleyen yaşla beyne giden kan akışı yavaşladığından bilişsel fonksiyonlar giderek azalıyor. Beyin hücrelerinin kanlanmasındaki azalma bunama ve Alzheimer ile ilişkilendiriliyor.

Vücudumuzda nitrik oksit miktarındaki azalma beyne giden kan akışını ve beyindeki hücresel iletişimi bozabildiğinden, bu durum kronikleşirse beyin hasarı ve bilişsel fonksiyonlarda bozulmaya neden oluyor. Kırmızı pancar içeriğindeki nitratın vücutta nitrik okside dönüşmesi sayesinde beynin kanlanması ve bilişsel fonksiyonların en elverişli şekilde yürütülmesinde önemli rol oynuyor.

Tansiyonu düşürüyor!

Yiyeceklerle alınan nitrat, vücutta nitrik okside indirgeniyor, nitrik oksit damarları gevşetip rahatlatıyor. Bu da kan dolaşımını iyileştirerek, kan basıncını düşürüyor. Tansiyonun yüksek olması kalp krizi, inme, kronik kalp yetmezliği ve böbrek hastalıklarına neden olabiliyor. Fakat 1 orta boy kırmızı pancar 106mg sodyum içerdiğinden fazla tüketimi tam tersi yüksek tansiyon hastaları için risklidir.

Diyabetin varsa dikkat!

1 orta boy (136g) kırmızı pancar 9 gram karbonhidrat içerdiğinden şeker hastalarının da porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerekir. Bunun yanında pancarın posa içeriği ise kan şekeri kontrolü ve tok kalmada etkilidir. Her şeyde olduğu gibi doğru miktarda tüketilmesi içerisinde karbonhidrat olduğu halde şeker hastaları için bile faydalıdır.

Kanserden korur!

Kırmızı pancara mor rengini veren betalain aynı zamanda yüksek oranda antioksidan özellik gösterir. Vücudumuz her gün dışarıdan gelen ya da kendi oluşturduğu kanserli hücrelerle savaşıyor. Yani kanserden kronik kalp yetmezliğine dek birçok hastalığa neden olabilecek zararlı maddelere maruz kalıyor.

Kırmızı pancar içeriğindeki betalainin antioksidan özellik göstermesi sayesinde vücudumuz bu hücrelerle savaşıyor ve bu sayede kalbi koruyor, kanserden korunuyor. Ayrıca kırmızı pancarda bulunan betalain, plazmada bulunan ve kalp hastalıklarının oluşmasına neden olan homosistein düzeyini azaltarak da kalp hastalıklarına karşı koruyor.

Bu mükemmel yiyeceği tüketmenin en lezzetli yolu ise aşağıdaki tarifimden geçiyor.

MALZEMELER

*2 orta boy çiğ pancar

*1 orta boy yeşil elma

*Yarım orta boy içi çıkarılmış nar

*1 çay bardağı ufalanmış ceviz içi

*Yarım su bardağı ince bulgur (bulguru ıslatarak yumuşamasını sağlayınız)

*1/2 demet dereotu(Dilerseniz süslemek için ek olarak yarımdan daha az dereotunu üzerine doğrayabilirsiniz )

*3 yemek zeytinyağı

*1 tatlı kaşığı elma sirkesi

*Bir tutam tuz

*1 yemek kaşığı limon suyu

*2 yemek kaşığı (Damak zevkinize göre arttırılabilir)

*1 tatlı kaşığı kimyon

YAPILIŞI:

Pancarlar küp küp doğranarak 1,5 su bardağı su ile pişirilir. Pişirildikten sonra suyu dökülmeden pancarlarla birlikte geniş bir kapta bulgurun üzerine eklenir.

Bulgur iyice yumuşadıktan sonra diğer malzemeler karıştırılarak servis edilir.