Liraz Sıra Dışı Ezgileriyle Ankaralıları Büyüledi! Başkent Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor...

Caz ritimlerini Farsça etnik melodilerle birleştiren Liraz, geçtiğimiz aylarda Türkçe rap müziğin başarılı isimlerinden Kamufle ile gerçekleştirdiği iş birliği sonucu yayınladığı Remotely Close: Azizam isimli single ile Türkiye’de adını duyurmuştu.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Hacı Bayram Veli Camii avlusunda da Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses ve saz sanatçıları ‘Tasavvuf Müziği’ konserinde birbirinden güzel ilahiler seslendirdi. Ünlü Türk mutasavvıf ve şair Hacı Bayram Veli Hazretleri’nin türbesinin ve camii şerifinin bulunduğu açık alanda gerçekleştirilen konserde, Türk Tasavvuf Müziği’nin en güzel ilahileri, Şef Suat Kılıç yönetiminde Ankaralı sanatseverlerle buluştu.

Sadık Şendil’in yazdığı Türk tiyatro tarihinin unutulmaz oyunlarından ‘Kanlı Nigâr’ ise Küçük Tiyatro’da Ankaralıları ağırladı. Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncularının sahneye koyduğu Kanlı Nigar’da fakir bir ailenin kızı olan Nigar’ın zengin bir ailenin yanına hizmetçi verilmesinin ardından başından geçenler anlatıyor.

CSO Ada Ankara Mavi Salon’da gerçekleşen ‘Satırbaşı Ankara: Edebiyat Söyleşileri’nde ise Portekizli ünlü yazar Gonçalo Manuel Tavares Ankaralılarla buluştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katıldığı söyleşide, ilk çalışmalarını yayınladığı 2001 yılından bu yana, José Saramago Edebiyat Ödülü de dahil olmak üzere birçok önemli ödül kazanan ünlü yazar Tavares, Ankaralı okuyucularına keyifli saatler yaşattı.

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.