20 Eki 2022 - 16:53- Belediyeler G: 20 Eki 2022 - 16:54

Ankara Haber; Ted Ankara Kolejliler Federasyon Kupasıyla Başkan Şimşek’i Ziyaret Etti...

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Gölbaşı Belediyesi TED Ankara KOLEJLİLER Basketbol Takımı ve yönetim kurulu Samsunspor’u uzatma sonunda 113-107’lik skorla yenerek kazandığı Erkekler Federasyon Kupası’nı Başkan Ramazan Şimşek’e getirdi.
Ankara Haber; Ted Ankara Kolejliler Federasyon Kupasıyla Başkan Şimşek’i Ziyaret Etti... mask
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Türkiye Basketbol Ligi’ne evinde ve deplasmanda kazanıp 2 de 2 yaparak oldukça başarılı şekilde başlayan Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler,  21 Ekim 2022 günü saat 18:00’de 3. maçta Depomaxx Harem Spor ile Gölbaşı Cumhuriyet Spor Salonu’nda karşılaşacak. 

Müsabaka öncesi takıma başarılar dileyen Başkan Şimşek, Gölbaşı’nın bir spor kenti olduğunu vurgulayarak her zaman Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler’in yanında olduğunu, hedeflerinin Basketbol Süper Ligi’ne çıkmak olduğunu belirtti. Ziyaret sonunda Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler tarafından Başkan Ramazan Şimşek’e finalde kazanılan madalya, forma ve basketbol topu takdim edildi. 

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler ekibi sonrasında birlikte Gölbaşı Kaymakamlığı’na geçerek, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu’nu ziyaret etti. Kaymakam Erol Rüstemoğlu, aldıkları kupa ve başarılı sonuçlar için takımı tebrik ederken Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Kaymakam Erol Rüstemoğlu’na forma takdim etti.

Başkan Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler basketbol takımı yarın Gölbaşı Cumhuriyet Spor Salonu’nda saat 18.00’de oynanacak maça Kaymakam Erol Rüstemoğlu’nu davet etti.

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20 Eki 2022 - 16:53 - Belediyeler

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