21 Eki 2022 - 16:20- Kültür - Sanat G: 21 Eki 2022 - 16:21

‘Ressamların İzinde: Ankara’ Eşsiz Sanat Eserleriyle Yepyeni Bir Sergi ve Gezi Deneyimi Yaşatıyor!

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen “Ressamların İzinde: Ankara”, Başkent Kültür Yolu Rotası’nda Ankara Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu’nun eşsiz parçalarından benzersiz bir içerikle oluşturulan yepyeni bir sergi ve gezi deneyimini Ankaralılara yaşatıyor.  
‘Ressamların İzinde: Ankara’ Eşsiz Sanat Eserleriyle Yepyeni Bir Sergi ve Gezi Deneyimi Yaşatıyor! mask
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“Ressamların İzinde: Ankara” projesi, festival dâhilindeki yürüyüş yollarında Halil Paşa’dan Şevket Dağ’a, Refik Epikman’dan Ali Sâmi Yetik’e, Hüseyin Yüce’den Feyhaman Duran’a uzanan bir çizgide, Türk resminin kudretli sanatçılarına yol arkadaşlığı yapıyor. Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen açık hava sergisi ve gezi deneyimi, geçmiş ile gelecek, sanatçı ile sanatsever, şehir ile insan ve nihayetinde sanat ile hayat muhteşem döngüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor. 

Her gün dalgın-düşünceli, telaşlı ya da koşarak geçilen sokakları, beklenen durakları, ziyaret edilen tarihî mekânları ve soluklanılan köşe başlarını ressamların gözünden görmemizi sağlayan “Ressamların İzinde: Ankara”, yıllar önce ressamların yürüdüğü yolları kat ederken, şehrin içinde serpilmiş halde rastlanan görsellere, teknolojinin imkânları sayesinde sanal olarak da erişebilme imkânı sunuyor.  

Başkent Ankara’nın tarihî binalarını, köşe başlarını, cadde ve sokaklarını, ressamları ve Ankara Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu’nu yeniden keşfedilmesini sağlayan ‘Ressamların İzinde: Ankara’ festival boyunca sanatseverlerle buluşuyor. 

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

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21 Eki 2022 - 16:20 - Kültür - Sanat

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