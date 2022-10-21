TBMM Divanı, 26 Ekim'de toplanıyor! Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Milletvekilliği Düşecek Mi? İstifa Etmişti...

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanlığı yaptığı açıklamada Fakıbaba'nın mensubu olduğu siyasi parti ve milletvekilliğinden istifa iradesini içeren dilekçesinin, Meclis Başkanlığına sunulduğu ifade edilirken, söz konusu belge üzerine gerekli işlemlerin, daha önce milletvekilleri tarafından sunulan istifa dilekçeleri üzerine izlenilen usullerle aynı doğrultuda yerine getirildiği belirtildi.

TBMM Başkanlık Divanı'nın, Fakıbaba'nın, milletvekilliğinden istifa talebiyle ilgili olarak TBMM İçtüzüğü uyarınca, 26 Ekim'de toplantıya çağırıldığı bildirildi.

Açıklamada, RTÜK üyeliği seçimi ile ilgili işlemlerin, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda yürütüldüğünün altı çizildi.