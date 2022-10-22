22 Eki 2022 - 10:59- Kültür - Sanat G: 22 Eki 2022 - 11:00

Ankara'da Ajda Pekkan Rüzgârı Esti...Başkent Kültür Yolu Festivali Tüm Hızıyla Devam Ediyor...

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali’nde 20 Ekim 2022, Perşembe akşamı Ajda Pekkan rüzgârı esti. 
Ankara'da Ajda Pekkan Rüzgârı Esti...Başkent Kültür Yolu Festivali Tüm Hızıyla Devam Ediyor... mask
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un da izlediği konserde, Ajda Pekkan geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi. CSO Ada Ankara’da gerçekleşen ve biletleri günler öncesinden tükenen Ajda Pekkan konserinde, Ankaralılar Süperstarın güzelliği ve sahne enerjisiyle adeta büyülendi. 

Konsere ‘Sihirli Aşk’ şarkısıyla başlayan Ajda Pekkan, ‘Vitrin’ ve ‘Ben Yanmışım’ı seslendirdikten sonra yaptığı konuşmayla Ankaralı izleyicilerini selamladı. ‘Bir Günah Gibi’, ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’, ‘Haykıracak Nefesim’, ‘Uykusuz Her Gece’ gibi unutulmaz şarkılarıyla sevenlerini müzikal bir yolculuğa çıkaran Pekkan, ‘Arada Sırada’ ‘Yakar Geçerim ve ‘Resim’in de aralarında bulunduğu sevilen şarkılarını birbiri ardına seslendirdi.  

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz. 
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22 Eki 2022 - 10:59 - Kültür - Sanat

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