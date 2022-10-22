Ankara'da Ajda Pekkan Rüzgârı Esti...Başkent Kültür Yolu Festivali Tüm Hızıyla Devam Ediyor...

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un da izlediği konserde, Ajda Pekkan geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi. CSO Ada Ankara’da gerçekleşen ve biletleri günler öncesinden tükenen Ajda Pekkan konserinde, Ankaralılar Süperstarın güzelliği ve sahne enerjisiyle adeta büyülendi.
Konsere ‘Sihirli Aşk’ şarkısıyla başlayan Ajda Pekkan, ‘Vitrin’ ve ‘Ben Yanmışım’ı seslendirdikten sonra yaptığı konuşmayla Ankaralı izleyicilerini selamladı. ‘Bir Günah Gibi’, ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’, ‘Haykıracak Nefesim’, ‘Uykusuz Her Gece’ gibi unutulmaz şarkılarıyla sevenlerini müzikal bir yolculuğa çıkaran Pekkan, ‘Arada Sırada’ ‘Yakar Geçerim ve ‘Resim’in de aralarında bulunduğu sevilen şarkılarını birbiri ardına seslendirdi.
Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.