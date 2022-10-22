Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Meme Kanserinde Farkındalık Etkinlikleri! "Erken Teşhis Hayat Kurtarır"

Çankaya Belediyesi, Kanserle Dans Derneği ve Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği yaparak, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında seminerler düzenledi. Meme kanseri farkındalık ayı etkinliklerinde “Kanserden Korkma! Tanırsan Yenersin” ve “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” temalarıyla gerçekleşen seminerlerde kanser hastalığına dikkat çekildi.

Dernek gönüllülerinden Meme Cerrahı Prof. Dr. Semih Görgülü, Radyoloji Uzmanı Dr. Işıl Tunçbilek ve Doç. Dr. Nüket Bilgen “Kanserden Korkma! Tanırsan Yenersin” başlıklı seminerde, meme kanserine yönelik bilinç kazanılması gerektiğinin altını çizdi. Katılımcıların sorularını da yanıtlayan hekimler, kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserini erken teşhis etmenin önemini vurguladı. Seminer sonrası Doç. Dr. Nüket Bilgen, “Meme Kanseri Bencildir” kitabını imzaladı.

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezinde düzenlenen “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” Meme Kanseri Farkındalık Eğitim seminerinde, Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Gülsüm Emiray erken teşhisin, tedavinin önemli bir kısmını kapsadığını ve çoğunlukla tedavinin başarılı sonuçlar verdiği bilgisini aktardı. Seminere katılan Dr. Neşe Canolur ile hemşireler Hatice Şöhretli ve Hamide Uyar meme kanserinin yanı sıra, rahimağzı kanseri ve kolon kanserinin erken teşhisinin de önemi konusunda bilgi aktardı. Seminer sonrası ise mini bir müzik dinletisi sunuldu.