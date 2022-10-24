Ankara Haber; Pursaklar İkinci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvasına Hazırlanıyor...

Pursaklar Belediyesi, Türkiye Halter Federasyonu iş birliğinde 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Pursaklar’da düzenlenecek olan ve Ankara’da yapılacak ilk Uluslararası organizasyon olma özelliği taşıyan 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası öncesi hazırlıklara tüm hızıyla devam ediyor.

Hazırlıkların devam ettiği Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonunda çalışmaları yerine inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin ve Türkiye Halter Federasyon Başkanı Talat Ünlü, gelinen son nokta hakkında ekiplerden bilgi aldı.

‘‘Pursaklar’ın tanıtımı açısından çok önemli bir organizasyon’’

Uluslararası şampiyona için hazırlıkların titizlikle sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Pursaklar’da yapılacak olan İkinci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası’nın hazırlıklarını Türkiye Halter Federasyon Başkanı Talat Ünlü ile birlikte yerinde inceledik. Pursaklar’ın tanıtımı açısından çok önemli bir organizasyon.

Bu büyük heyecanı hep birlikte yaşamaya az kaldı. Ev sahibi olmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyoruz. İnşallah turnuva öncesi tüm hazırlıklarımızı eksiksiz olarak tamamlayarak, salonumuz hazır hale getireceğiz" dedi.