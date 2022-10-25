Ankara Haber; Etimesgut'a Öz kaynaklarla 15 Park 100 Bin m² Yeşil Alan...

Etimesgut Belediyesi ilçenin dört bir yanında yaptığı park ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün mühendis, mimar ve işçisiyle el ele vererek başlayıp kısa sürede tamamladığı parklar vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor.
İşçisi mühendisi el ele verdi, bu yıl 7 park tamamlandı , 8'inin inşaatı devam ediyor
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, "Kendi çalışanlarımızın alın teriyle öz kaynaklarımızla, borçlanmadan krediler kullanmadan ilçemizin değerine değer katan her alanda hizmetler gerçekleştiriyoruz. Park ve yeşil alan konusunda da çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. İlçemizin dört bir yanında park ve ormanlar inşa ettik. Bu yıl ki yeşil alan miktarımız 100 bin metre kareye ulaştı ve bu rakam sürekli artıyor. yeni parklarımız ilçemize hayırlı olsun" dedi. Demirel, parkların kullanılması ve korunması noktasında vatandaşlar büyük görev ve sorumluluk düştüğünü de sözlerine ekledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.