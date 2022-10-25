Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arasında İş Birliği...

Ziyaret sırasında Başkan Ramazan Şimşek ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü ile Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü arasındaki protokolü imzaladı. Protokol, Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğiyle toplumda geri dönüşümün önemi hakkında farkındalık yaratarak toplumu bilinçlendirmek ve toplum genelinde sürdürülebilir bir yaşam biçimi sağlamayı amaçlıyor.
“Çevreci Belediye, Çevreci Üniversite” sloganıyla düzenlenen protokol ile sıfır atık yönetim modeli çerçevesinde Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında yapılacak iş birliğinin usul ve esasları belirleniyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çevre ve sıfır atık konusunun her zaman gündemlerinde olduğunu belirterek, üniversitelerle iş birliği içinde olduklarının altını çizdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.