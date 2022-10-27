27 Eki 2022 - 16:14- Belediyeler G: 27 Eki 2022 - 16:15

Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Cumhuriyetin 99.Yılında 99 Hediye...

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Pursaklar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99.yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara çekilişle 99 Hediye veriyor.
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Cumhuriyetin 99.Yılında 99 Hediye... mask
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Pursaklar Belediyesi tarafından, ilçede her yıl coşkuyla kutlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99.yılına özel çekilişle, vatandaşlara 99 hediye verecek. 29 Ekim Cumartesi akşamı saat 19.00’da Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde verilecek hediyelerin yanı sıra halk oyunları, Seymen gösterileri ve konserlerle vatandaşlar, Cumhuriyetin 99.yıl dönümünü coşkuyla kutlayacak. 

Başkan Ertuğrul Çetin Vatandaşlara Davet

Cumhuriyet coşkusunu vatandaşlarla birlikte kutlayacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Dini ve milli bayramlarımızı birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi güçlendiren günler olarak görüyoruz. Bu nedenle Cumhuriyet Bayramımızın 99.yılını 99 hediye ile kutluyoruz. 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizi Devlet Tiyatrolarını Pursaklar sahnesinde gerçekleştirilecek olan konser, halk oyunları, şiir dinletisi ve Seymen gösterisi etkinliklerimize davet ediyoruz" dedi.
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27 Eki 2022 - 16:14 - Belediyeler

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