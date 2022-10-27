27 Eki 2022 - 13:13- Sağlık G: 27 Eki 2022 - 13:14

Cilt Alerji Nasıl Önlenir? Hangi Besinler Alerjiyi Önler? Sizde Bağırsaktaki Diyet Lifi İle Cilt Alerjilerini Önleyin!

ABONE OL Google News Sayfamız

Diyet lifi ile bağırsaktaki bakterilerin fermentasyonu sonucu oluşan kısa zincirli yağ asitlerinin, cilt alerjisine karşı koruyucu olduğu görülmüştür. Bu nedenle bozulmuş cilt bariyeri alerjik hastalıklara sebep olabilir. Bunu önlemek için enginar, sarımsak, buğday, muz gibi besinleri tüketin.
Cilt Alerji Nasıl Önlenir? Hangi Besinler Alerjiyi Önler? Sizde Bağırsaktaki Diyet Lifi İle Cilt Alerjilerini Önleyin! mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Besin Alerjisi Derneği Üyesi ve Alerji Diyetisyeni Ecem Tuğba Özkan sizler için diyet lifinin cilt alerjilerine etkisini anlattı. 

Cilt bariyer bütünlüğü, sağlıklı bağışıklık dengesinin sürdürülmesinde büyük rol oynamaktadır. Bozulmuş cilt bariyeri; alerjen duyarlılığı, besin alerjileri ve astım gibi diğer alerjik hastalıklara neden olabilen atopik dermatit gibi hastalıkların gelişimi ile bağlantılıdır. 

Kısa zincirli yağ asitleri, diyet lifinin bağırsak bakterileri tarafından fermentasyonundan elde edilir. Diyet lifi ve kısa zincirli yağ asitlerinin hem bağırsakta lokal olarak hem de akciğer ve deri gibi organlarda bağışıklık tepkileri düzenlediği görülmüştür. 

Yapılan çalışmalar alerji hastası çocukların vücutlarında, diyet lifinden kaynaklı  kısa zincirli yağ asitlerinin daha düşük seviyelere sahip olduğunu göstermektedir. Başka bir araştırmada ise, bağırsakta lifin bakteriler tarafından fermantasyonunun ardından kısa zincirli yağ asitlerinin, atopik dermatite karşı koruduğu görülmüştür.  

Özetle, cilt bariyerinin iyileştirilmesi, alerjiye neden olan çevresel etkenlere karşı koruyucu etkilere sahip olabilir. 

Kısa Zincirli Yağ Asidi Üretimi İçin Hangi Besinler Tüketilmeli?

Özellikle enginar, sarımsak, pırasa, soğan, buğday, çavdar ve kuşkonmaz, muz, tahıllar, arpa, pirinç, fasulye, yeşil muz, baklagiller, patates, elma, kayısı, havuç, portakal, buğday kepeği içerdikleri lif türleri nedeniyle bağırsaktaki kısa zincirli yağ asitlerinin üretimini sağlayan besinler arasındadır.

# Cilt alerjisi nasıl geçer?, Alerjik cilt nasıl anlaşılır?, Deriye ne alerji yapar?, Deri alerjisi kendiliğinden geçer mi?, Cilt alerjisine hangi krem iyi gelir?, Alerji olan cilde ne sürülür?
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Tırnak Batmasını Önlemek İçin Ne Yapılmalıdır? Nelere Dikkat Edilmelidir? mask
Tırnak Batmasını Önlemek İçin Ne Yapılmalıdır? Nelere Dikkat Edilmelidir?
Erkeklerde Andropoz Nedir? Andropoz Döneminde Hangi Ruhsal Değişiklikler Görülüyor? mask
Erkeklerde Andropoz Nedir? Andropoz Döneminde Hangi Ruhsal Değişiklikler Görülüyor?
Anne Adaylarında En Sık Görülen 5 Enfeksiyon! Hamilelikte Enfeksiyonlara Karşı Bu Önlemlere Dikkat! mask
Anne Adaylarında En Sık Görülen 5 Enfeksiyon! Hamilelikte Enfeksiyonlara Karşı Bu Önlemlere Dikkat!
Hangi Yiyecekler Vücuttaki Yağları Yakar? Yağdan Kilo Vermek Nasıl Hızlandırılır? mask
Hangi Yiyecekler Vücuttaki Yağları Yakar? Yağdan Kilo Vermek Nasıl Hızlandırılır?
Dikkat Antibiyotikler Masum Değil! Bebeklerde Antibiyotik Tehlikesi! mask
Dikkat Antibiyotikler Masum Değil! Bebeklerde Antibiyotik Tehlikesi!
Hamilelikte Psikolojik Değişimler Nelerdir? Bu Değişimler Bebeği Etkiler mi? mask
Hamilelikte Psikolojik Değişimler Nelerdir? Bu Değişimler Bebeği Etkiler mi?
Uykunun Önemi Nedir? Ne Kadar Uyumalıyız? Nelere Dikkat Etmeliyiz? mask
Uykunun Önemi Nedir? Ne Kadar Uyumalıyız? Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Dikkat Tırnaktaki Renk ve Biçim Değişimleri Hastalıkların Habercisi Olabilir! mask
Dikkat Tırnaktaki Renk ve Biçim Değişimleri Hastalıkların Habercisi Olabilir!
Koroner Bypass Nedir? Kalbi Tehdit Eden Alışkanlıklar Neler? Kalp Damarlarında Tıkanıklığın İlk Sinyaline Dikkat! mask
Koroner Bypass Nedir? Kalbi Tehdit Eden Alışkanlıklar Neler? Kalp Damarlarında Tıkanıklığın İlk Sinyaline Dikkat!
Karpal Tünel Sendromu Nedir? Mouse Klavye Sık Kullanıyorsanız Dikkat! Karpal Tünel Sendromuna Karşı 7 Öneri! mask
Karpal Tünel Sendromu Nedir? Mouse Klavye Sık Kullanıyorsanız Dikkat! Karpal Tünel Sendromuna Karşı 7 Öneri!

27 Eki 2022 - 13:13 - Sağlık

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL