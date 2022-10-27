Cilt Alerji Nasıl Önlenir? Hangi Besinler Alerjiyi Önler? Sizde Bağırsaktaki Diyet Lifi İle Cilt Alerjilerini Önleyin!

Besin Alerjisi Derneği Üyesi ve Alerji Diyetisyeni Ecem Tuğba Özkan sizler için diyet lifinin cilt alerjilerine etkisini anlattı.

Cilt bariyer bütünlüğü, sağlıklı bağışıklık dengesinin sürdürülmesinde büyük rol oynamaktadır. Bozulmuş cilt bariyeri; alerjen duyarlılığı, besin alerjileri ve astım gibi diğer alerjik hastalıklara neden olabilen atopik dermatit gibi hastalıkların gelişimi ile bağlantılıdır.

Kısa zincirli yağ asitleri, diyet lifinin bağırsak bakterileri tarafından fermentasyonundan elde edilir. Diyet lifi ve kısa zincirli yağ asitlerinin hem bağırsakta lokal olarak hem de akciğer ve deri gibi organlarda bağışıklık tepkileri düzenlediği görülmüştür.

Yapılan çalışmalar alerji hastası çocukların vücutlarında, diyet lifinden kaynaklı kısa zincirli yağ asitlerinin daha düşük seviyelere sahip olduğunu göstermektedir. Başka bir araştırmada ise, bağırsakta lifin bakteriler tarafından fermantasyonunun ardından kısa zincirli yağ asitlerinin, atopik dermatite karşı koruduğu görülmüştür.

Özetle, cilt bariyerinin iyileştirilmesi, alerjiye neden olan çevresel etkenlere karşı koruyucu etkilere sahip olabilir.

Kısa Zincirli Yağ Asidi Üretimi İçin Hangi Besinler Tüketilmeli?

Özellikle enginar, sarımsak, pırasa, soğan, buğday, çavdar ve kuşkonmaz, muz, tahıllar, arpa, pirinç, fasulye, yeşil muz, baklagiller, patates, elma, kayısı, havuç, portakal, buğday kepeği içerdikleri lif türleri nedeniyle bağırsaktaki kısa zincirli yağ asitlerinin üretimini sağlayan besinler arasındadır.