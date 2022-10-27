Tahtakurusu Isırması İnsana Ne Gibi Rahatsızlıklar Verir? Tedavisi Nasıl Yapılır? İşte Belirtileri Alerjisi ve Teşhisi...

Alerji ve Astım Derneği Başkanı Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay tahtakurusu alerjileri hakkında çok detaylı bilgiler verdi.

Tahtakurusu nedir?

Tahtakuruları, insanlardan veya hayvanlardan kanla beslenen küçük böceklerdir. Yatağınızda, mobilyanızda, halınızda, giysilerinizde ve diğer eşyalarınızda yaşayabilirler. En çok geceleri aktiftirler, uyurken insanları ısırarak kanla beslenirler. Tahtakuruları 1 ila 7 milimetre uzunluğunda olabilir. Düz, oval şekilli ve kırmızımsı kahverengidirler. Kanatları yoktur, bu yüzden onları bir yerden başka bir yere taşımak için hayvanlara veya insanlara güvenirler.

Tahtakurusu ısırıkları nadiren tehlikeli olsa da, çok kaşıntılı olabilirler. Bazı durumlarda ısırdığı yerlerde enfeksiyona veya alerjik reaksiyona neden olurlar. Evinizde yaşayan tahtakuruları olduğundan şüpheleniyorsanız, onlardan kurtulmanız önemlidir.

Tahtakurusu ısırıkları neye benziyor?

* Bazı insanlar tahtakurusu ısırıklarından belirti gelişmez. Belirti geliştiğinde, ısırıklar şu şekildedir:

* Kırmızı ve şişmiş, her bir ısırığın merkezinde koyu bir nokta olur

* Sıra halinde veya kümeler halinde düzenlenmiş, birden fazla ısırık birlikte gruplanmıştır

* Kaşıntılıdır

Tahtakuruları vücudunuzun herhangi bir bölümünü ısırabilir. Ancak genellikle yüzünüz, boynunuz, kollarınız ve elleriniz gibi siz uyurken maruz kalan cilt bölgelerini ısırırlar. Bazı durumlarda, ısırıklar sıvı dolu kabarcıklara dönüşebilir.

Tahtakurusu ısırığının belirtileri

Bir tahtakurusu cildinizi ısırırsa, onu hemen hissetmezsiniz çünkü böcekler, insanları beslemeden önce çok az miktarda anestezi salgılar. Yatak böcek ısırıklarının semptomlarının ortaya çıkması bazen birkaç gün sürebilir. Tahtakurusu ısırıkları genellikle belirgin şekilde kızarır ve şişer. Vücudunuzun küçük bir bölgesinde bir çizgi veya kümede birden fazla ısırık görünebilir. Isırıklar kaşıntılı olma eğilimindedir. Yanma hissine neden olabilirler.

Evinizde yaşayan tahtakurularınız varsa, her gece beslenmeyebilirler. Aslında, yemek yemeden birkaç gün geçirebilirler. Isırıkların daha büyük bir modelin parçası olduğunu anlamak birkaç hafta alabilir. Böcek ısırıkları, kanamalara veya ısırılan bölgenin enfekte olmasına neden olabilir.

Bebekte tahtakurusu ısırıkları

Bebeğinizin veya çocuğunuzun tahtakuruları tarafından ısırıldığından şüpheleniyorsanız, çarşaflarını, şiltelerini, karyolalarını ve yakındaki süpürgelikleri böcek belirtileri için kontrol edin. Bebeğiniz veya çocuğunuzdaki tahtakurusu ısırıklarını tedavi etmek için, ısırıkları sabun ve suyla yıkayın. Soğuk kompres veya kalamin losyonu uygulamayı düşün. Isırıkları tedavi etmek için topikal steroid kremler veya oral antihistaminikler kullanmadan önce çocuğunuzun doktoru veya eczacısıyla konuşun. Bazı ilaçlar bebekler veya küçük çocuklar için güvenli olmayabilir.

Çocuğunuz talimatlarınızı anlayacak yaştaysa, ısırıkları kaşımamalarını isteyin. kaşımaya bağlı kanamayı önlemek için çocuğunuzun tırnaklarını kesip ısırıkları bir bandajla örtmek de yardımcı olabilir.

Tahtakurusu ısırıkları ve pire ısırıkları nasıl ayrılır?

Tahtakurusu ısırıkları ve pire, görünüş olarak oldukça benzerdir. Her ikisi de cildinizde kırmızı yumruların oluşmasına neden olabilir. Her ikisi de çok kaşıntılı olabilir. Pireler sizi ısırdığında, tipik olarak vücudunuzun alt yarısını veya eklemlerin etrafındaki sıcak, nemli alanları ısırırlar. Pirenin ısırdığı yerler;

* Ayaklar

* Bacaklar

* Koltuk altları

* Dirseklerinizin veya dizlerinizin içi

Tahtakuruların vücudunuzun üst kısımlarını ısırması daha olasıdır, örneğin:

* Eller Kollar Boyun Yüz

Tahtakuruların veya pirelerin sizi ısırdığından şüpheleniyorsanız, evinizdeki böcek belirtilerini kontrol edin. Tahtakuruları genellikle şiltelerin dikişlerinde, yatak çerçevesi ve yatak başlıklarının çatlaklarında ve yatakların etrafındaki süpürgeliklerde saklanır. Pireler, evcil hayvanlarda ve halı veya döşemeli mobilyalarda yaşama eğilimindedir.

Tahtakuruları veya pireler bulursanız, onlardan kurtulmak için evinizi veya evcil hayvanınızı tedavi etmeniz önemlidir.

Tahtakurusu ısırıklarının riskleri

Tahtakuruları herhangi bir evde veya halka açık alanda yaşayabilir. Ancak çok sayıda insanın olduğu yerlerde yaygındır. Aşağıdakilerden birinde yaşıyor veya çalışıyorsanız, tahtakuruları ile karşılaşma riskiniz artabilir:

* Otel

* Hastane

* Evsiz sığınağı

* Askeri kışla

* Üniversite yurdu

* Apartman kompleksi

* İş ofisi

Bazı böcek türlerinin aksine, tahtakuruları ısırdıklarında hastalıkları yaymazlar. Ancak bazı durumlarda tahtakurusu ısırıkları enfeksiyona neden olabilir . Bir enfeksiyonun olası belirti ve semptomları şunları içerir:

* Isırıktan yayılan ağrı ve hassasiyet

* Isırık çevresinde kızarıklık, şişme veya sıcaklık

* Isırık yakınında kırmızı çizgiler veya lekeler

* Isırıktan irin veya drenaj

* Cildinin hassaslaşması

* Ateş ve titreme

Bazen tahtakurusu alerjisi, ayrıca ısırılan sonra alerjik reaksiyon gelişebilir. Bu, ısırık çevresinde ağrılı şişlik veya yoğun kaşıntıya neden olabilir. Bazı durumlarda, anafilaksi olarak bilinen potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir reaksiyonu da tetikleyebilir .

Tahtakurusu ısırığına karşı bir enfeksiyon veya alerjik reaksiyon geliştirdiğinizden şüpheleniyorsanız, doktorunuzla iletişime geçin. Isırıldıktan sonra aşağıdakilerden herhangi birini geliştirirseniz acil tıbbi yardım alın:

* Mide bulantısı

* Kusma Ateş Titreme

* Baş dönmesi

* Nefes almada zorluk

Tahtakurusu ısırıklarından nasıl kurtulurum?

Evinizde tahtakuruları olduğundan şüpheleniyorsanız, yatağınızda ve diğer alanları kontrol edin. Genellikle saklandığı alanlar:

* Şilteler Yatak yayları Yatak çerçeveleri, dikişler

* Başlıklar Yastıklar ve yatak takımları

* Mobilya çatlakları veya dikişleri

* Süpürgeliklerin etrafındaki halılar

* Işık düğmelerinin ve elektrik priz plakalarının arkasındaki boşluklar

* Perdeler

* Çamaşırlar

Böcekleri kendileri görebilirsiniz. Ayrıca yatağınızda kan damlaları veya küçük siyah noktalar halinde böcek pisliği de bulabilirsiniz. Tahtakuruları bulursanız, ev sahibinizi veya bir haşere kontrol şirketini arayın.

İstilayı kontrol altına almak ve ortadan kaldırmak için şunlar yardımcı olur:

Zeminlerinizi, yataklarınızı, mobilyalarınızı ve cihazlarınızı elektrikli süpürgeyle ve buharla temizleyin. Çamaşır makinenizin ve kurutucunuzun en sıcak ayarlarını kullanarak çarşaflarınızı, örtülerinizi ve giysilerinizi yıkayın. Yıkanamayan eşyaları plastik torbalarda kapatın ve birkaç gün -17 ° C veya daha yüksek sıcaklıklarda birkaç ay saklayın.46 ° C kadar güvenle ısıtılabilen öğeleri ısıtın. Süpürgeliklerinizin etrafındaki boşlukları ve mobilyadaki çatlakları doldurun.

Tahtakuruları öldürmek için birkaç böcek ilacı da mevcuttur. Bir haşere kontrol şirketi, kendi başınıza satın almanız, kiralamanız veya kullanmanız için zor olabilecek böcek ilaçlarına veya ekipmana erişebilir.

Tahtakurusu ısırıkları tedavisi

Çoğu durumda, tahtakurusu ısırıkları bir ila iki hafta içinde iyileşir. Semptomları hafifletmek için şunları yapmak yardımcı olabilir:

Uygulamak kaşıntı önleyici krem veya ısırıklara kalamin losyonu .Kaşıntı ve yanmayı azaltmak için oral antihistaminler. Şişliği ve ağrıyı hafifletmek için ağrı kesici kullanabilirsiniz.

Nadir durumlarda, tahtakurusu ısırıkları alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Bazen tahtakurusu ısırıkları selülit olarak bilinen bir enfeksiyona neden olabilir. Enfeksiyon riskini azaltmak için ısırıkları sabun ve suyla yıkayın ve kaşımamaya çalışın.

Ev yapımı ilaçlar ile tedavi nasıl yapılır?

Reçetesiz satılan ilaçlara ek olarak, tahtakurusu ısırıklarının belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilecek çeşitli ev ilaçları vardır. Isırılan bölgeleri yatıştırmak için aşağıdakilerden birini veya birkaçını uygulamak yardımcı olabilir: soğuk bir bez veya havluya sarılmış bir buz torbasıince bir karbonat ve su bazlı macunbazı uçucu yağ türleri

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bazı araştırmalar kafur yağı, papatya yağı veya diğer bazı uçucu yağ türlerinin böcek ısırıklarını hafifletmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Tahtakurularından nasıl kurtulurum?

Tahtakuruları sadece 5 milimetre genişliğindedir. Bu böcekler zekidir, dayanıklıdır ve çabuk ürerler. Tahtakuruları tespit edilmekten kaçınmak için nerede saklanacaklarını bilirler, öğünler arasında aylarca yaşayabilirler ve sağlıklı bir dişi hayatı boyunca 500 yumurta bırakabilir .

Bu minik kan emicilerin evinizde çok fazla hasara yol açması şaşırtıcı değil. Sizinle yatağa girerlerse, vücudunuzun her yerinde kırmızı, kaşıntılı lekeler bırakabilirler.

Neyse ki tahtakurularından kurtulabilirsiniz. Tahtakuruları çıkarmak genellikle biraz zaman ve çaba gerektirdiğinden sabırlı olun. Özellikle büyük bir istilaya sahipseniz, birkaç farklı kimyasal ve kimyasal olmayan yaklaşım denemeniz gerekebilir. Bazı faktörler tahtakuruların çıkarılmasını zorlaştırabilir. Çok fazla dağınıklığınız varsa veya sık sık seyahat ediyorsanız ve valizinize yeni tahtakuruları getiriyorsanız, evinizi onlardan kurtarmak için daha zor zamanlar geçirebilirsiniz.

Evinizden kendi başınıza kurtulamazsanız, profesyonel bir ilaçlama şirketi aramanız gerekebilir.

Sonuç Olarak

-Tahtakuruları, insanlardan veya hayvanlardan kanla beslenen küçük böceklerdir.

-Tahtakuruları özellikle geceleri daha aktiftir

-Kaşıntıya neden olmasından dolayı alerjik hastalıklarla karıştırılırlar.

-Teşhis için ısırığın görünümü ve tahtakuruları tespiti ilse yapılabilir

-Evin ilaçlama şirketleri ile istiladan kurtulması gerekir

-Tedavide kaşıntıyı önleyici kremler ve ağrı kesiciler kullanılabilir