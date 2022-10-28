28 Eki 2022 - 10:01- Belediyeler G: 28 Eki 2022 - 10:02

Ankara Haber; Zaferin 99. Yılında Atamızın İzinde Atatürk Portreleri Resim Sergisi Gölbaşı’nda...

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Gölbaşı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, “Zaferin 99. Yılında Atamızın İzinde" sloganıyla ressam Nevzat Can’ın Atatürk Portreleri – 7 ismiyle düzenlediği sergisine ev sahipliği yapıyor.

Ankara Haber; Zaferin 99. Yılında Atamızın İzinde Atatürk Portreleri Resim Sergisi Gölbaşı’nda... mask
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Zübeyde Hanım Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda 29 Ekim’de başlayıp 10 Kasım’a kadar devam edecek sergide, çeşitli Atatürk portreleri sergilenecek. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Cumhuriyet Bayramı’nda, anlamlı bir günde Atamızın portrelerini Gölbaşı’nda vatandaşlarla buluşturacaklarını ifade ederek herkesi sergiye davet etti.

Tüm vatandaşların yarınki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Başkan Şimşek, “Bu anlamlı bayramı, Cumhuriyetimizin yıl dönümünü kutladığımız nice senelerimiz olsun.” dedi.
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28 Eki 2022 - 10:01 - Belediyeler

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