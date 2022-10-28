28 Eki 2022 - 16:09- Yeme & İçme

Detoks Suyu Faydaları Neler? Sağlıklı mı? Uzmanlar Uyarıyor! Detoks Suları Mucize Yaratmıyor!

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Detoks suları içine atılan bitki, sebze ve meyvelerin aromaları ile oluşuyor. Diyetteki tek bir içeceğin mucizevi olmadığını, diyetin bütünüyle detoks ve arınma olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın Konu Hakkında Bilgiler Verdi.
Detoks Suyu Faydaları Neler? Sağlıklı mı? Uzmanlar Uyarıyor! Detoks Suları Mucize Yaratmıyor! mask
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“Detoks suları kilo kontrolünün sağlanmasında yardımcı bir faktördür ancak bu sıvı detokslarının sağlıklı bir beslenme içinde yer alabilmesi için beraberinde balık, az yağlı peynir, yumurta, yoğurt, süt gibi protein kaynakları ve lif içeren yulaf, çavdar veya tam buğday gibi karbonhidrat türevleri ile birlikte tercih edilmeli”.

Meyve ve sebzelerin tüketilmesi vitamin ve mineraller açısından faydalı olduğunu ancak su içerisine atılan meyve ve sebzelerin aromaları dışında bir katkısı olmadığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Detoks sularının bağışıklık sistemi üzerinde herhangi bir belirgin etkisi bulunmuyor. Özellikle kilo vermek için sadece detoks suyu içmek sağlıksız bir beslenme şeklidir çünkü bu dönemde hem düşük kalorili besleniliyor hem de vücuda alınan besinler idareli kullanılıyor. Bu metabolizmayı yavaşlatırken geri kilo alımını da kolaylaştırıyor” dedi. 

Detoks suları su tüketimi artırıyor

Detoks suyunda vücudu temizleyecek asıl içeriğin su olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Diğer maddelerin metabolizmayı hızlandırma gibi bir katkısı bulunmuyor ancak içine eklenen meyve ve sebzelerle aromalı bir yapıya sahip olduğu için su tüketimine yardımcı olabiliyor. İçinde bitkiler, sebzeler veya meyveler olsun ya da olmasın sağlık için yapılabilecek en iyi beslenme yöntemi su tüketimidir” açıklamasında bulundu. 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, detoksun olmazsa olmazlarını sıraladı: 

Sigara ve kafeini diyetinizden çıkarın.

Doymuş yağ tüketimini en aza indirin.

Soslar, çikolata, fruktoz şurubu içeren besinleri diyetten çıkarın.

İşlenmiş besinler, konserveler, tuz, şeker, beyaz un ve beyaz undan yapılmış makarna/ekmek, kırmızı et, tavuk, yağlı peynirler, krema, tereyağı, kuyruk yağı tüketmeyin.

Organik besinleri tercih edin.Kür boyunca elma, kiraz, böğürtlen, dutsu meyveler, bitkisel protein kaynağı glutensiz tahıllar, kuru meyveler, ananas, kivi, limon, salatalık, yeşillikler ve ıspanağı tercih edin.

Protein kaynağı olarak yoğurt, kuru baklagil ve balık yiyin.

C vitamini içeriği yüksek olan besinleri yiyin.

Sıvı tüketimini artırın, bitki çayları için.

Yedi günü aşmayın.

Yiyecekleri iyice çiğneyin.

Rahat bir oturma pozisyonunda yemek tüketin.

Stresi minimum düzeye indirin.

Detoks programında dikkat edilmesi gerekenleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

* Detoksu destekleyecek egzersizler hayata dahil edilmelidir.

* Günlük su miktarı mutlaka tüketilmelidir.

* Düzenli bir şekilde uyunmalıdır.

* Aşırı siyah çay tüketiminden kaçınılmalıdır. Eğer kahve veya çay tüketilecek ise mutlaka şekersiz olmalıdır.

* Tuzdan uzak durulmalıdır.

* Baharat seçimine dikkat edilmelidir.

* Eğer bir program var ise öğünlerin sırası ve yerleri değiştirilmemelidir.

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28 Eki 2022 - 16:09 - Yeme & İçme

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