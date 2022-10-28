Ankara Haber; Gölbaşı’nda Cumhuriyetimizin 99.Yıl Dönümü Törenle Kutlandı...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama töreni yapıldı. Törene, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, Meclis Üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, Şehit yakınları, Gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Gölbaşı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda saat 12.30’da Zübeyde Hanım Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda Zaferin 99. Yılında Atamızın İzinde! Sloganıyla ressam Nevzat Can’ın “Atatürk Portreleri – 7” resim sergisini, saat 16.00’da Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi’nde Rahmankul Han Emekliler Konağı’nı açacak.