28 Eki 2022 - 16:10- Yaşam

Anne Sütü İle Çocuklarınızı Astım'dan Koruyun! Çocuklarda Astım Neden Olur? Nasıl Tedavi Edilir?

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Astım çocukluk döneminde sık görülen bir durumdur, fakat bebeklik dönemindeki emzirmeye bağlı olarak çocuğunuzun astım olma ihtimalini önleyebilirsiniz.

Anne Sütü İle Çocuklarınızı Astım'dan Koruyun! Çocuklarda Astım Neden Olur? Nasıl Tedavi Edilir? mask
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Besin Alerjisi Derneği üyesi Alerji Diyetisyeni Ecem Tuğba Özkan bebeğinizi sadece anne sütü ile besleyerek ve uzun süreli emzirme ile astımdan nasıl koruyacağınızı anlattı. 

Astım, okul çağındaki çocukların %14'ünü etkileyen, çocukluk çağında en sık görülen kronik bir sağlık sorunudur. Astım sıklıkla erken çocukluk döneminde ortaya çıktığından, yaşamın erken dönemlerinde çevresel etkenlerin önemli bir rolü olduğunu düşündürmektedir. 

Anne sütü, bebek büyümesini desteklemek için sağlıklı beslenme sağlamanın yanı sıra, doğuştan gelen ve bağışıklığın gelişimini destekleyen çok sayıda bileşen içerir. Bebek beslenmesi de, solunum yolu enfeksiyonlarını ve astımın gelişimsel programlanmasını etkileyebilecek bir diğer önemli etkendir. Dünya Sağlık Örgütü, doğumdan sonraki 1 saat içinde emzirmeye erken başlanmasını, yaşamın ilk altı ayında sadece anne sütü ile beslenmeyi ve iki yaşına kadar veya daha fazlasına kadar emzirmeye devam edilmesini önermektedir. 

Yapılan araştırmalar, bir anne ne kadar uzun süre sadece emziriyorsa, çocuğunun astım veya astımla ilgili hastalıkları olma olasılığının o kadar düşük olduğunu göstermiştir. 2-4 ay anne sütü ile beslenen bebeklerin, 2 aydan az anne sütü ile beslenen bebekler kadar astım sonucu olma olasılığı sadece %64; 5-6 ay emzirilenlerde %61, 6 aydan fazla emzirenlerde ise %52 dir. 

Ayrıca, formul mama, meyve suları veya diğer besinlerle beslenen, yani yalnızca anne sütüyle beslenmeyen bebeklerde emzirme süresinin aynı düzeyde koruma sağlamadığı ortaya çıkmıştır.  

Kısaca, uzun süreli emzirme ile çocuklarda astımın gelişmesi önlenmesine yardımcı olabilirsiniz. 

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28 Eki 2022 - 16:10 - Yaşam

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