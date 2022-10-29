29 Eki 2022 - 18:49- Belediyeler G: 29 Eki 2022 - 18:50

Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden İlçede Yaşayan Büyükler İçin Emekliler Konağı...

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Emekliler Konağı açılışına Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçe protokolü, muhtarlar, emekliler ve 65 yaş üstü başta olmak üzere vatandaşlar katıldı. Gölbaşı Belediyesi UYUM öğrencileri açılış öncesi halk oyunları gösterisi sundu.
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden İlçede Yaşayan Büyükler İçin Emekliler Konağı... mask
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Gölbaşı Belediyesi, Eymir Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi’nde Rahmankul Han Emekliler Konağı’nı açtı. Gölbaşı’nda yaşayan, kıymetli büyükler için, onların rahatça sosyalleşebilmeleri için Emekliler Konağı’nı açtıklarını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek, “Aksaçlılar ve aksakallılar dediğimiz kanaat önderlerimiz için açıyoruz konağımızı. Gölbaşı’mıza değerli bir yer daha kazandırmış olduk.” dedi.

Sosyal, kültürel donatı alanlarıyla hazırlanan Emekliler Konağı’nda ilçede yaşayan büyükler, çay, kahve içip satranç, tavla gibi oyunlar oynayabilecek, birlikte sohbet edebilecekleri nezih bir ortamda bulunmuş olacak. 

Kurdele kesiminin ardından Emekliler Konağı’nda Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e, Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Moşal Güven tarafından Kırgız geleneksel kıyafetlerinden olan Kalpak ve Çapan takdim edildi. Emekliler Konağı’nda, Sevgi Çiçekleri diyarı “Sevginin Başkenti Gölbaşı” kitabının yazarı Hulusi Gürpınar’ın imza günü de düzenlendi. 

Başkan Şimşek, “Kıymetli teyzelerimiz gün organizasyonlarını da Emekliler Konağımızda yapabilir. Gölbaşı Belediyesi olarak, değerli büyüklerimiz bizim için çok önem taşıyor. Onları rahat ettirmek için, ihtiyaçlarını giderebilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli büyüklerimiz bizlere baktı, büyüttü. Bu yaşlara getirdi. Emeklilik zamanlarında, bir sıkıntıları olduğunda hemen yanı başlarında olmak bizim için çok fazla önem arz ediyor.” dedi. 

Başkan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyüklerimize onları ne kadar sevdiğimizi sık sık söylemeyi unutuyoruz, bu nedenle bugün onlara duygularımızı ifade etme günüdür. Bu duygularla, bizi bu günlere getirmiş kıymetli büyüklerimizin daha rahat bir ortamda sosyalleşebilmeleri, birlikte zaman geçirmeleri için Emekliler Konağı’mızı onlar için hayata geçiriyoruz. Bugünlerimizin mimarı olan saygıdeğer büyüklerimizin ellerinden öperim. Emekliler Konağı’mız kıymetli büyüklerimize ve Gölbaşı’mıza hayırlı olsun.” 

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başladığı konuşmasında, başta Uyum öğrencilerine ve öğretmenlerine gösterileri için teşekkür etti. Emekliler Konağı’nın oldukça güzel yapıldığını ifade eden Rüstemoğlu, emeği geçenlere teşekkür ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

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29 Eki 2022 - 18:49 - Belediyeler

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