Burun Estetiği Nedir? Rinoplasti Zor Bir Ameliyat mıdır? Rinoplasti Kime Yapılır? Rinoplasti Sonrası Dikkat Edilecekler! İşte Detaylar…

Cerrahi teknolojisinin giderek ilerlemesi ile birlikte bu alanda hizmet veren hekimlerin cerrahi yetenekleri de giderek artmakta. Özellikle sosyal medya çok aktif kullanılması ile birlikte estetik cerrahi sayısı da giderek artıyor. Bizde sizler için deneyimli cerrah Op. Dr. Emine Şakalar’a Kulak Burun Boğaz Cerrahisi ile ilgili merak edilen tüm detayları sorduk.

RİNOPLASTİ NEDİR? BURUN ESTETİĞİNDE TERCİH EDİLEN YÖNTEM NEDİR?

Rinoplasti ya da burun estetiğini; burun şeklinin kalıcı olarak düzeltilmesi ve değiştirilmesi olarak tanımlayan Dr. Emine Şakalar doktor ve hasta uyumunun oldukça önemli olduğunu vurguluyor. Hastanın fonksiyonel açıdan nefes alması ve istediği doğal görünüme kavuşmasının amaçlandığını dile getiren Uzman Cerrah; Burun ameliyatı öncesinde hastanın çok iyi bir şekilde değerlendirmesi gerektiğinin önemine vurgu yapıyor.

“Burun tıkanıklığı olup olmadığı, nasıl bir burun istediği, asıl şikâyetinin ne olduğu detaylı bir şekilde sorgulanmalıdır.” diyerek özellikle ekliyor.

Ameliyat öncesi simülasyon çalışmalarının aslında beklenen sonuç konusunda yanılttığını dile getiriyor. Hastanın burada asıl olarak yorumlaması gereken benzer burun yapısına sahip başka bir hastanın ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarının dikkate alınması gerektiğinin altını çiziyor.

RİNOPLASTİ AMELİYATI SONRASI NELER OLUYOR? BURUN ESTETİĞİNDEN KORKULMALI MI?

Yapılan bir çok araştırma sonucuna göre birçok hastanın ameliyattan kaçınmasının önemli sebeplerden birisi de ameliyat sonrası ağrı ve buna bağlı şikâyetler olduğu biliniyor. Bizde Op. Dr. Emine Şakalar’a Rinoplasti ve burun ameliyatları sonrası neler olduğunu ve bu ameliyatlardan korkulmalı mı? diye sorduk. İşte Dr. Şakalar’ın ameliyat sonrası süreç ile ilgili söyledikleri.

“Rinoplasti ameliyatları sonrasında hastanın burun içerisine silikon tamponlar konulmaktadır. Burun dış kısmına ise eksternal fiksatör denilen burun kalıbı koyuyoruz. Bu tamponlar cerrahi işlem sonrası yaklaşık 7 ila 10 gün arası kalıyor. Ameliyat sonrasında ise oluşmasından en çok korkulan morluk ve şişlik ise 2-3 gün sürmekte ve 1 hafta içerisinde yaklaşık tamamına yakını kaybolur..”

“Dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birisi ise ameliyattan çıktıktan sonraki ilk 72 saat hastanın yüze soğuk uygulama yapması esastır. Ameliyat sonrasında her şey yolunda giderse hastanede 1 gece yatış yapılmaktadır. Kullanılan özel teknolojik cihazlar, doktorun deneyimli elleri ve birazda cesaret ile ameliyatlardan korkulmasına gerek yoktur.”

“Nadiren de olsa bazı hastalarımızın yapısı gereği burunda çökmeler, eğrilmeler ve düşmeler olabilir. Böyle bir durumda hastaya revizyon cerrahisi gerekebilir. Hastalar bu konuda bilgilendirilmeli ve bu tarz çok nadir görülen komplikasyonlar bilinerek ameliyata girmelidirler.”

KBB Cerrahı Op. Dr. Emine Şakalar kimdir?

1984 yılında Eskişehir’de doğan Dr. Şakalar 2008 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Tıp fakültesi ve uzmanlık eğitimi boyunca estetik konularına yetenek ve ilgisi olması sebebiyle bu konularda ilerleme göstermiştir. Özellikle fonksiyonel ve estetik burun cerrahisi özel ilgi alanıdır. İlgi alanı olmakla birlikte kulak hastalıkları cerrahisi ve vertigo (baş dönmesi) özel ilgi alanına girmektedir. Aynı zamanda 2013 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Kulak-Burun-Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanı olarak eğitimini tamamlamıştır.

Yapmış olduğu Tedavi ve hizmetler:

Rinoplasti/ burun estetiği

Revizyon burun estetiği

Burun ucu estetiği - Tipplasti

Septum deviasyonu - septoplasti

Burun eti küçültülmesi - radyofrekans

Timpanoplasti (kulak zarı onarımı)

Kepçe kulak estetiği

Göz kapağı estetiği

Yüz estetiği-dolgu-prp-mezoterapi-botoks

Yanak estetiği-bişektomi

Çene estetiği-mentoplasti

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Instagram hesabı : Op. Dr. Emine Şakalar