Kalp Hastası Olmamak İçin Neler Yapmalıyız? Nelere Dikkat Etmeliyiz? Sağlıklı Beslenme İle Korunmak Mümkün! İşte Öneriler...

Kalp hastası olmamak için çocukluk çağlarından itibaren belirli bir yaşam biçimini benimsememiz gereklidir. Bazı temel önlemleri alarak kalp hastalığını önleyebiliriz.

Kalp Hastası Olmamak için Alabileceğimiz Önlemler

*Sigara içmemek: Sigara ve diğer tütün ürünlerinin hiçbirini kullanmamak gerekir. Tütün ürünleri kesin olarak birçok hastalığa neden olmakta ve ömrümüzü kısaltmaktadır. Sigara içen bir kişide herhangi bir sebepten ölüm riski %64 olasılıkla sigara kaynaklı. Ayrıca sigarayı bırakan bir kişideki ölüm riski, sigara hiç içmemiş olan bir insanın taşıdığı düşük riske ancak 20 yılda gelmektedir, yani Sigaranın zararlı etkileri 20 yılda ancak temizlenmektedir.

*Sağlıklı kiloda kalmak: Fazla kilolu olmak ve özellikle bel çevresinde yağ birikimi (bel çevresinin çapının artması) kalp hastalığı geçirmek için ciddi risk faktörüdür. Sadece kalp hastalığı değil, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve tüm damar hastalıklarına sebep olmaktadır.

Vücut kitle indeksi adı verilen parametre, bize kalp hastalığı için ne kadar yüksek bir risk taşıdığımızı gösterir. Bu değeri basitçe kilomuzu boyumuza bölerek hesaplayabiliriz.

VKİ= Kilo/ boy.

Bu değer eğer 25 in üzerinde ise kalp hastalığı için riskimiz yüksek demektir. Yapmamız gereken fazla kilomuzu vermek ve doğru kiloda kalmaktır.

Bel çevresi ölçümü çok önemlidir. Ayakta dururken karnımızı içimize çekmeden, serbest bırakarak, göbek deliği hizasından tüm bel çevresini bir mezura ile ölçtüğümüzde bu değer kadınlarda 88 cm in, erkeklerde 102 cm in üzerinde ise kalp hastalığı için riskliyiz demektir.

*Spor yapmak ve hareketli olmak: Düzenli olarak spor yapmak ve hareketli bir yaşam tarzı sadece kalp hastalığı değil birçok diğer hastalıktan bizi koruyan önemli bir faktördür.

Düzenli olarak spor yapmak, kalp hastalıkları yanında, diyabet, beyin damar hastalığı, yüksek tansiyon, kemik erimesi, bazı kanser türlerini önler. Aynı zamanda stresi azaltır, uykuyu düzenler ve yaşlı insanlarda demans dediğimiz bunamayı önler.

Haftada en az 5 gün günde 30 dakika yürüyüş yapmak bile kalp hastalığından bizi korur.

Sağlıklı beslenme nasıl olmalıdır?

Kalp hastası olmak istemiyorsak şu yiyecekleri yiyebiliriz:

Sebze, meyve, lifli gıdalar, baklagiller, tahıllar, kuruyemişler, balık, zeytinyağı.

Kalp hastası olmak istemiyorsak şu yiyeceklerden uzak durmalıyız:

*Kırmızı ve işlenmiş et ve et ürünleri, rafine şekerler, tatlandırıcılar, karbonhidrat, katı yağlar

*Bu yiyeceklerin yenilmesi elbette sınırsız veya istediğimiz miktarda olmamalıdır.

*Eğer şeker hastalığınız varsa meyve sınırlaması önemlidir, doktorunuza danışmalısınız.

*Kuruyemişleri çok miktarda yemek kilo alımına neden olabilir, dikkat etmelisiniz.

*Kırmızı et ise her kişi için yasak olmayabilir, bazı durumlarda miktarı az olarak tüketilebilir.

*Katı yağ ve şeker ise miktar ne olursa olsun yenmesi önerilmeyen besinlerdir.

*Alkol içilmesi normalde önerilmemektedir ancak mutlaka içmek isteniyorsa az miktarda tüketilmesi önerilmektedir.

*Yeterli miktarda su içmek, vücudumuzu susuz bırakmamak sağlık için çok önemlidir.

*Çay ve kahve gibi içeceklerimizin içerisine şeker katmamak özellikle önemlidir.

*Şekerli içecekleri hayatımızdan çıkarmak gereklidir.

*Ekmeği az miktarda yemeliyiz ve tam buğday veya çavdar ekmeği yemeliyiz.

*Baklagiller faydalıdır ancak pirinç tüketmemiz mümkün olduğu kadar az miktarda olmalıdır. Mutlaka tüketmek istiyorsak kahverengi pirinç yemeliyiz.

*Süt ve peynir de çok miktarda değil az miktarda yenmelidir.