31 Eki 2022 - 20:16- Belediyeler G: 31 Eki 2022 - 20:17

Ankara Haber; Peru Kültürü Çankaya Kreşinde...

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Çankaya Belediyesinin kreşlerinde uyguladığı “Kreşlerde Ülkeler” projesi kapsamında Barış Gündüz Bakımevi’ndeki minikler Güney Amerika’nın gizemli ülkesi Peru kültürüyle buluştu. 
Ankara Haber; Peru Kültürü Çankaya Kreşinde... mask
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Çankaya Belediyesinin kreşlerinde uyguladığı “Kreşlerde Ülkeler” projesi kapsamında Barış Kreşi’ndeki minikler Peru kültürüyle buluştu. Eğitim kalitesi, sosyal imkanları ve güvenli olması dolayısıyla ebeveynler tarafından tercih edilen kamu kreşleri olan Çankaya Belediyesi kreşlerinde uygulanan proje ile minik öğrenciler dünyanın farklı ülkelerini tanıma imkanı buluyorlar. 4, 5 ve 6 yaşlarındaki öğrencilerin katıldığı proje, çocuklara barış ve sevgi dilini öğretmeyi amaçlıyor.   

ÇOCUKLAR PERU’YU ÇOK SEVDİ 

Kreşlerde Ülkeler Projesi kapsamında Dikmen Mürsel Uluç Mahallesi’nde bulunan Barış Gündüz Bakımevi’ndeki minik öğrencileri Peru kültürüyle tanıştılar. Peru Büyükelçiliği ile birlikte düzenlenen etkinliğe Peru’nun Ankara Büyükelçisi Patricia Duran Cotrina da katıldı. Peru’nun konsolosluk görevlileri tarafından ülkenin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Peru’ya özgü hayvanlar ve yemekler slayt gösterisi eşliğinde miniklere anlatıldı.

Minik öğrenciler de Peru Büyükelçisine bir sürpriz yaparak daha önce çalıştıkları Peru ve Türk şarkılarını seslendirdiler. Büyükelçi Cotrina çocuklara Peru’ya özgü hediyeler verirken, minikler de Büyükelçiye Türkiye ve Peru Bayrakları ile Atatürk resminin olduğu bir hediye armağan ettiler.  

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31 Eki 2022 - 20:16 - Belediyeler

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