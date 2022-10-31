Ankara Haber; Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun...

Tarih boyunca asaleti, adaleti ve cesareti ile dünyaya ders veren milletimiz, Kurtuluş Mücadelesi ile de çağlara örnek olacak bir iz bıraktı. Üzerinden geçen 99 yıla rağmen her yıl aynı coşku ve heyecanla kutlamaya devam ettiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında bu yıl da renkli görüntüler yaşandı.

Mamak Kaymakamlığı ve Mamak Belediyesi ‘nin ortaklaşa düzenlediği Fener Alayı yürüyüşüne Mamaklılar büyük ilgi gösterdi. Meşaleler yakıldı, bayraklarla ve marşlarla uzun bir yürüyüş gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz, bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı.

“Türkiye Yüzyılı’nda Daha Çok Çalışacağız”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de bir mesaj yayınlayarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Başkan Murat Köse, “Tarih boyunca adaleti, asaleti ve cesaretiyle dünyanın dört bir yanında iz bırakan milletimiz, çağlara örnek olacak kahramanlıklarla karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmiştir. Zor şartlara ve imkânsızlıklara rağmen, inanç, azim ve sabırla verdiği bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandıran ecdadımız, iradesine vurulmak istenen prangaları kırmış ve milli iradenin gücünü tescil ederek Cumhuriyeti ilan etmiştir. Cumhuriyet, Türk milletine ecdadından emanettir… Bundan bir asır önce Kurtuluş Savaşı'mızda elindeki 3-5 tüfeği battaniyelere sarıp saklayan analarımız vardı.

Şimdi Milli ve yerli silah üretimimizle dünyada söz sahibi olan ülkemiz, dualarıyla evlatlarına destek veren, yapılan İHA' larla SİHA'larla gururlanan analarımız var. Türkiye Yüzyılı ile artık yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda "Kızılelma" hedefimizi daima diri tutarak daha çok çalışacağız. Türkiye Yüzyılı" başlarken karşıladığımız Cumhuriyetimizin 99.yıl dönümü kutlu olsun” dedi.