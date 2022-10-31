31 Eki 2022 - 20:16- Belediyeler G: 31 Eki 2022 - 20:17

Ankara Haber; Modifiye Tutkunları Kahramankazan'da Bir Araya Geldi...

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Ankara’nın Kahramankazan İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 2 gün süren Yeraltıfest Drift ve Otomobil festivali düzenlendi.
Ankara Haber; Modifiye Tutkunları Kahramankazan'da Bir Araya Geldi... mask
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Kahramankazan Belediyesi ev sahipliğinde Salı Pazarı alanında 300’e yakın klasik ve spor otomobilin katıldığı sergi ve gösteriye Kahramankazanlıların yanı sarı Ankara’dan da binlerce kişi gösteriyi izledi. Ankara’da modifiye tutkunlarının bir araya gelerek organize oldukları ve sergiledikleri değişik marka ve modelde klasik, spor, ralli yarış arabaları ile özel ses sistemleriyle donatılmış araçlar sergilendi.

Salı Pazarı alanında güvenlik önlemleri altında spor ve klasik araçların drift şovları da seyircilere yüksek adrenalin yaşattı. İki gün boyunca devam eden sergi ve gösterilerde 300’e yakın otomobil şovlarını yaparak seyircilerden büyük alkış aldı. Gösteriler süresince 10 Binlerce kişinin Kahramankazan’a akın ettiği öğrenildi. 

Belediye Başkanı Serhat Oğuz etkinlikte yaptığı konuşmada trafikte heyecan arayan gençleri pistlere davet ettik. Ben drift araçlarının birine bindim. Çok keyifli ve heyecanlı bir deneyim oldu. Ama en önemlisi de gençlerimizi tehlikeli olan trafik yerine bu güvenli alana çekebilmek ve gençlerin de bu anlamda önünü açmak belediye olarak görevimiz. Etkinlik beklentimizin de ötesinde ilgi gördü.
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31 Eki 2022 - 20:16 - Belediyeler

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