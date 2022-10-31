31 Eki 2022 - 20:17- Belediyeler

Ankara Haber; Pursaklar'da Saklı Bir Cennet Gün Yüzüne Çıkıyor...

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Pursaklar’ı daha estetik, daha modern bir hale getirmek için yoğun mesai harcayan Başkan Ertuğrul Çetin, yeni bir proje için düğmeye bastı.
Ankara Haber; Pursaklar'da Saklı Bir Cennet Gün Yüzüne Çıkıyor... mask
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Göreve geldiği günden bu yana Pursaklar halkının yaşam kalitelerini arttırmak için bir an dahi durmayan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe sakinlerine nefes aldıracak yeni yaşam alanları için kolları sıvadı.

Uzun boylu sık ağaçların bulunduğu doğayla iç içe bir ormanlık alanda incelemeler bulunan Ertuğrul Başkan, vatandaşları ilçenin yorucu yaşamından uzaklaştıracak olan ve 2023 yılında Ankara'ya ve Pursaklar'a değer katacak alanda, yapılacak çalışmalar öncesi denetimlerde bulundu. 

‘‘İlçemizdeki yeni yaşam alanlarının müjdesini yakın zamanda hemşehrilerimizle paylaşacağız’’

Pursaklar’ı benzersiz güzellikte bir ilçe haline getirmek için aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçemizi ileri noktalara taşıyacak farklı konseptli yatırımlarımızla vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizdeki yeni yaşam alanlarının müjdesini yakın zamanda hemşehrilerimizle paylaşacağız. İlçe sakinlerimize hizmet yolunda gecemizi gündüzümüze katarak, dün olduğu gibi bugünde çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.
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31 Eki 2022 - 20:17 - Belediyeler

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