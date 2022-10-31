Ankara Haber; Mamak’ta Cumhuriyet Coşkusu...

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Mulla Ali Çetin ve Ercan Kınacı’nın katılımları ile gerçekleştirilen konserde Musiki Muallim Mektebi’nin kıymetli hocaları ve öğrencileri sahne aldı. Marşlar, şarkılar, kahramanlık türküleri söylendi, “kurtuluş” mücadelemiz anıldı.

Mamaklılar, Cumhuriyet Konseri’ne büyük ilgi gösterdi. Söylenen marşlara hep bir ağızdan eşlik eden Mamaklılar, Cumhuriyet coşkusunu bu anlamlı mekanda anlamlı konserle kendilerine yaşattığı için Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Musiki Muallim Mektebimiz, Cumhuriyet döneminde açılan, ilk müzik öğretmeni yetiştiren konservatuar. Cumhuriyet’imizin 99. Yılını Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlediğimiz Cumhuriyet Konseri ile andık. Tarihi mekanda, tarihi atmosferde gerçekleştirilen konserimize hemşehrilerimiz büyük ilgi gösterdi. Tekrar Cumhuriyet’imizin 99. yıl dönümünü kutluyor, “Türkiye Yüzyılı’nı” karşılarken devletimizin ilelebet payidar olması için hedefimizden şaşmadan var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi söylemek istiyorum” dedi.