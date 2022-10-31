31 Eki 2022 - 20:18- Gündem

Metin Feyzioğlu KKTC Büyükelçiliğine Atandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzasıyla Resmi Gazetede Yayımlandı...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçi ve daimi temsilciler merkeze alınırken, yerlerine yeni atamalar yapıldı. Görev değişikliğine ilişkin atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararnamesinde Türkiye Barolar Birliği eski başkanı Metin Feyzioğlu, KKTC Büyükelçiliği'ne atandı.
Metin Feyzioğlu KKTC Büyükelçiliğine Atandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzasıyla Resmi Gazetede Yayımlandı... mask
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Kaan Esener, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Basçeri, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Sadik Arslan, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Çağrı Sakar merkeze alındı.

METİN FEYZİOĞLU KKTC BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE ATANDI

Aynı kararnamede; Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne Nurdan Bayraktar Golder, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Zeki Levent Gümrükçü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Metin Feyzioğlu, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne, Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Güven Begeç, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, Antlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Sabri Tunç Angılı atandı.

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31 Eki 2022 - 20:18 - Gündem

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