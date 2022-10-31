Çocuğum Çok Öksürüyor Astım Olabilir Mi? Çocuklarda Öksürük Neden Olur? Astım Öksürük Sesi Nedir?

Astım öksürüğünün karakteristik özelliklerini bilirsek erken tedavi ile akciğerlerinizin zarar görmesini engelleye bilirsiniz. Alerji ve Astım Derneği Başkanı Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet AKÇAY astım öksürüğü hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Astım Hastalığı

Astım hastalığı çocuk ve yetişkinlerde sık görülen önemli hastalıklardan biridir. Astımda hava yolları iltihaplıdır ve bu iltihaptan dolayı bronşlar çok hassastır. Soğuk ve kuru hava, soğuk algınlığı ve grip, duman, toz ve polenler, deterjan kokusu, sigara kokusu gibi tetikleyicilere karşı aşırı duyarlıdır . Bazı insanlar için öksürük egzersizden sonra başlayabilir. Öksürüğün miktarı ve şiddeti hava ve mevsime göre değişebilir.

Çocuklarda Astım Hastalığını Düşündüren Öksürüğün Özellikleri Nelerdir?

Soğuk algınlığı ve virüsleri olan bebeklerde ve küçük çocuklarda hırıltı ile birlikte öksürük oldukça sık görülen belirtidir. Çocuğunuz çok öksürüyorsa, bir doktor tarafından kontrol edilmesini sağlamak faydalı olabilir.

Astım öksürüğü kuru öksürük şeklindedir (balgam ve mukus olmadan), eğer öksürük veya hırıltı geçmiyorsa veya tekrarlıyorsa, geceleri veya sabah erken saatlerde ortaya çıkıyorsa, etrafta koştuktan sonra semptomları varsa, gülmek veya üşütmek, başka soğuk algınlığı semptomları olmadan hırıltı ve nefes darlığı gibi başka belirtiler varsa akla astım hastalığı gelmelidir.

Her gribal enfeksiyon akciğere iniyorsa ve 2-3 haftadan uzun sürüyorsa akla astım hastalığı gelmelidir. Oyun veya spor sonrası öksürük ve akciğerde hırıltı oluyorsa yine akla astım hastalığı gelmelidir.

Çocuğunuzun ne zaman öksürdüğünü izleyin, böylece doktorunuza söyleyebilir ve olası tetikleyicileri belirleyebilirsiniz.

ASTIM ÖKSÜRÜK SESİ NEDİR?

Astımı olan çoğu insanda mukus oluşturmayan kuru bir öksürük vardır. Bu, hava yollarının tahriş edici bir maddeye tepki olarak daralması ve astımın bir özelliği olması durumunda meydana gelir.

Öksürüğün yanı sıra, genellikle daralmış hava yolunun da neden olduğu yüksek perdeli bir hırıltı sesi vardır. Astım öksürüğü boğulur gibi olur. Bronşlar daralmış olması nedeniyle balgam çıkarmak zordur. Zorla çıkan balgam olursa da balgam koyu kıvamlı bir balgamdır. Bu nedenle özellikle boğulur tarzda olan öksürük olması durumunda da astım hastalığı akla gelmelidir.

GECELERİ UYKUDAN UYANDIRAN ÖKSÜRÜK ÖNEMLİ

Astımınız kontrol altında değilse, geceleri devam eden öksürüğünüz olabilir. Astım semptomları, çeşitli nedenlerle geceleri ve uyku sırasında daha yaygın olabilir. Bunlar, burundan gelen mukusa tepki olarak öksürmeyi, solunum yollarını etkileyen daha soğuk ve daha kuru havayı, uyurken iltihaplanma üzerinde daha az kontrolü ve tetikleyicilere daha fazla maruz kalmayı içerebilir. Özellikle geceleri uyuduktan 2-3 saat sonra olan ve sabahları olan öksürük astım hastalığının belirtisidir. Hemen uyur uyumaz olan öksürük ise daha çok geniz akıntısı ve sinüzit nedeniyle olan öksürüktür.

Geceleri astım öksürüğü yaşamak ve rahatlatıcı ilacınızı haftada ikiden fazla kullanmak, astımınızın kontrol altında olmayabileceği anlamına gelir ve astım incelemesi için doktorunuzu görmeniz gerekir.

ÖKSÜRÜĞÜM COVID-19 OLABİLİR Mİ?

Öksürük astım, saman nezlesi, soğuk algınlığı ve grip veya COVID-19 belirtisi olabilir. Grip ve soğuk algınlığında da öksürük, ateş olabilir. COVID-19 enfeksiyonunda bu belirtiler yanında boğaz ağrısı, baş ağrısı, koku almada sorun, kas ağrısı gibi belirtiler daha ön plandadır. Astım hastalığını COVID-19 enfeksiyonu tetikleyerek daha çok öksürüğe neden olabilir. Grip, COVID-19 ve Astım hastalığı öksürüğünün birbirinden ayrılması çok önemlidir. Bu ayrımda COVID-19 tespiti için testlerin yapılması çok faydalı olabilmektedir. Ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve kas ağrısı ön planda olan tüm hastalarda COVID-19 testi yapılması faydalı olacaktır.

Sonuç Olarak Astım Öksürüğü

-Geceleri uykudan uyandıran

-Kuru öksürük şeklinde olan

-Sabahları olan

-Oyun veya spor sonrası artan

-Kirli hava, kötü koku, soğuk hava, alerjenler ile artan

-Gribal enfeksiyonlar ile tetiklenen

-Her gripten sonra akciğere inen ve 2-3 haftadan uzun süren öksürük durumunda aklımıza astım hastalığı gelmelidir

-Ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve kas ağrısı ön planda olan öksürük durumunda mutlaka COVİD-19 testi yapılması önemlidir.