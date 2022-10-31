Ankara Haber; Çubuk-1 Barajı’nda Oryantiring Heyecanı...

“7’den 77’ye Sen de Oryantiringe” sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe; şehir dışından da gelenler olurken yaklaşık 500 sporsever katıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentte yeni spor dallarını tanıtmak ve kent sakinlerini spora teşvik etmek için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çankaya Oryantiring Gençlik Spor Kulübü ve Pusat Spor Kulübü iş birliğiyle oryantiring etkinliği düzenlendi. “7’den 77’ye Sen de Oryantiringe” sloganıyla düzenlenen etkinliğe Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı ev sahipliği yaptı.

YAKLAŞIK 500 SPORSEVER KATILDI

Ankara çevresindeki illerden ve İstanbul’dan da gelenlerin olduğu etkinliğe her yaş ve meslekten yaklaşık 500 sporsever katıldı. Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’na kurulan oryantiring parkurunda gerçekleşen etkinlikte gruplara ayrılan katılımcılar harita ve pusulaların yardımıyla belirlenen kontrol noktalarını en hızlı şekilde bulmaya çalıştı.

“ORYANTİRİNG SPORUNUN YAYILMASINI İSTİYORUZ”

Oryantiring sporunun Başkentte yayılması için bu organizasyonu düzenlediklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü Proje Sorumlusu Nil Nihal Duman, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

“Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda “7’den 77’ye Sen de Oryantiringe” etkinliğini gerçekleştirdik. 500’e yakın katılım oldu. Çocuklar spor yaptı. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyoruz.”

Oryantiring sporunun Başkentte yayılması için Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Çankaya Oryantiring Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ekrem Deniz ise; “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Pusat Spor Kulübü ile birlikte Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda bir oryantiring etkinliği düzenliyoruz. Etkinliğe katılanların güzel vakit geçireceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Hafta sonunda hem beyin jimnastiği hem de spor yapma imkânı bulduklarını belirten katılımcılar, eğlenceli vakit geçirdiklerini belirttikleri etkinlikle ilgili düşüncelerini şöyle anlattı:

-Ozan Aytekin: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliğe katılmak için İstanbul’dan arkadaşlarımla beraber geldim. Güzel vakit geçireceğime inanıyorum.”

-Emircan Taha Mangır: “Oryantiring etkinliğine katılmak için arkadaşlarımla beraber İstanbul’dan geliyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliğe arkadaşlarımla beraber katılıyoruz.”

-Buse Doğan: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin oryantiring etkinliği düzenlemesi beni ve arkadaşlarımı çok mutlu etti. Normalde kulüp çapında ya da federasyon çapında yarışmalar oluyordu. Etkinliğe katılmak için yerimizi aldık.”