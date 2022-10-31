Ankara Haber; Etimesgutlu Sporcular Madalyalara Ambargo Koydu...

Etimesgut Belediyesi sporcuları karatede dünya 2.liği, judo 64, kick boks 47 madalya kazandılar.

JUDOCULAR ŞAMPİYON Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Tesisleri Kapalı Spor Salonu'nda Judo Federasyonu ve Judo Ankara İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Judo Şampiyonası düzenlendi. 14 kulüpten 600 judocunun kıyasıya mücadele ettiği turnuvadan ev sahibi Etimesgut Belediyesi 25 altın, 13 gümüş ve 24 bronz madalya aldı.

KİCK BOKS KUPAYLA DÖNDÜ Kick Boks Cumhuriyet Kupası'nda alt yapı sporcularıyla büyük bir başarı ortaya koyan Etimesgut Belediyesi, Etimesgut'a 47 madalyayla döndüler. 1 Cumhuriyet Kupası, 11 altın, 13 gümüş, 19 bronz madalya kazanan Etimesgutlu kick boksçular Etimesgut'ta sevinçle karşılandı. Kick bosks takımı Büyükler Cumhuriyet Kupası'nda da 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandılar.

FURKAN DÜNYA 2.Sİ

Etimesgut Belediyesi'nin şampiyon karatecisi Furkan Kaynar, Konya’da düzenlenen Ümit-Genç-U21 Dünya Karate Şampiyonası'nda 2. oldu. Rakiplerini bir bir deviren Funkan Kaynar, finalde kaybetse de Etimesgut'a dünya ikinciliğini kazandırdı.

DEMİREL'DEN KUTLAMA

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, katıldıkları turnuvalarda dereceye giren tüm sporcuları tebrik etti. Tesisleşmenin başarıyı da beraberinde getirdiğini kaydeden Demirel ulusal turnuvaların yanı sıra uluslararası turnuvalarda da büyük başarılara imza atacaklarını söyledi.