01 Kas 2022 - 16:15- Belediyeler G: 01 Kas 2022 - 16:20

Ankaralı Gençler Bilgilerini Yarıştıracak! Kazanan Takıma Ödül... İşte Başvuru Merkezleri...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri Üyeler Arası Ödüllü Bilgi Yarışması”na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Ankaralı Gençler Bilgilerini Yarıştıracak! Kazanan Takıma Ödül... İşte Başvuru Merkezleri... mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri Üyeler Arası Ödüllü Bilgi Yarışması”na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Genel kültür, Türkçe, matematik, mantık ve zekâ oyunları kategorilerinde düzenlenecek yarışmada; 6, 7, ve 8. sınıf öğrencileri mücadele edecek. Yarışmaya katılan her öğrenciye katılım belgesi verilirken, birinci olan takım akıllı saat ile ödüllendirilecek. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli öğrencilerin vizyonunu geliştirecek çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezlerine üye gençleri, “Aile Yaşam Merkezileri ve Gençlik Merkezleri Üyeler Arası Ödüllü Bilgi Yarışması”nda bir araya getiriyor. 2 gün sürecek yarışma kapsamında 6, 7, ve 8. sınıfa giden öğrenciler; genel kültür, Türkçe, matematik, mantık ve zekâ oyunları kategorilerinde mücadele edecek. 

KAZANAN TAKIMA AKILLI SAAT VERİLECEK 

12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 13.00’te belirlenen 6 merkezde düzenlenecek olan yarışmanın final mücadelesi ise 13 Kasım Pazar günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. 5’er kişilik takımların yarışacağı ödüllü bilgi yarışmasına katılan her öğrenciye katılım belgesi verilirken, yarışmayı kazanan takım üyeleri akıllı saat ile ödüllendirilecek.

Ankaralı gençlerin yarışacağı etkinliğe katılmak isteyen üyeler şu başvuru merkezleri ve telefon numaralarından detaylı bilgi alabilir:

-Altındağ Gençlik Merkezi

Telefon: 0312 317 59 28

-Elvankent Aile Yaşam Merkezi

Telefon: 0312 260 44 11

-Mamak Gençlik Merkezi

Telefon: 0312 365 15 36

-Sincan Aile Yaşam Merkezi

Telefon: 0312 273 97 90

-Yahyalar Aile Yaşam Merkezi

Telefon: 0312 507 39 40-41

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01 Kas 2022 - 16:15 - Belediyeler

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