01 Kas 2022 - 11:13- Belediyeler G: 01 Kas 2022 - 11:14

Ankara Haber Kahramankazan'da Denetimler Aralıksız Sürüyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramankazan Belediyesi zabıtasından okul kantinlerinde denetim Gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi Zabıta ekipleri halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ankara Haber Kahramankazan'da Denetimler Aralıksız Sürüyor... mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bu çerçevede 2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. Kantinlerde hijyen ve sağlık kurallarını kontrol eden zabıtalar, raflardaki ürünlerin etiket ve son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, okul kantinlerinde rutin olarak yaptıkları denetimleri aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, ilçedeki okul kantinlerini uzman personeller eşliğinde denetliyor. Belediye ekiplerine, diğer ilgili kurumların görevlileri de eşlik ediyor. Ekipler bu kapsamda, kantinlerdeki hijyenden satılan ürünlerin özelliklerine, son kullanma tarihlerinden ambalajlara kadar birçok konuda denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, hijyen kurallarına uymayan ya da gördükleri aksaklıklar üzerine işletmecilere cezai işlem uyguluyor.

Öğretmen Başkan hassasiyeti

21 yıllık edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, okul kantinlerinde denetimlerini periyodik aralıklarla sürekli olarak yaptıklarını ifade ederek, “Geleceğimiz olan yavrularımızın sağlığını her şeyden önde tutuyoruz. Ekiplerimiz, öğrencilerimizin sağlığını tehdit edecek faktörlerin meydana gelmesini önlemek ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak amacıyla okul kantinlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor” dedi.

 

# Ankara Haber Kahramankazan'da Denetimler Aralıksız Sürüyor..., Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ankara, Ankara Kahramankazan, kahramankazan belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; 2 Yüzme Havuzu Altındağlılara Ücretsiz... mask
Ankara Haber; 2 Yüzme Havuzu Altındağlılara Ücretsiz...
Ankara Haber; Keçiören’de Türkü Dolu Bir Akşam... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Türkü Dolu Bir Akşam...
Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılında Çankaya'dan İki Sergi Birden... mask
Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılında Çankaya'dan İki Sergi Birden...
Ankara Haber; Etimesgutlu Sporcular Madalyalara Ambargo Koydu... mask
Ankara Haber; Etimesgutlu Sporcular Madalyalara Ambargo Koydu...
Ankara Haber; Çubuk-1 Barajı’nda Oryantiring Heyecanı... mask
Ankara Haber; Çubuk-1 Barajı’nda Oryantiring Heyecanı...
Ankara Haber; Başkan Altınok: 43 Ayda 301 Milyon Tl Tasarruf Sağladık... mask
Ankara Haber; Başkan Altınok: 43 Ayda 301 Milyon Tl Tasarruf Sağladık...
Ankara Haber; Mamak’ta Cumhuriyet Coşkusu... mask
Ankara Haber; Mamak’ta Cumhuriyet Coşkusu...
Ankara Haber; Başkan Ercan Pazar Esnafını Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Başkan Ercan Pazar Esnafını Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Peru Kültürü Çankaya Kreşinde... mask
Ankara Haber; Peru Kültürü Çankaya Kreşinde...
Ankara Haber; Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun... mask
Ankara Haber; Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; 2 Yüzme Havuzu Altındağlılara Ücretsiz... mask
Ankara Haber; 2 Yüzme Havuzu Altındağlılara Ücretsiz...
Ankaralı Gençler Bilgilerini Yarıştıracak! Kazanan Takıma Ödül... İşte Başvuru Merkezleri... mask
Ankaralı Gençler Bilgilerini Yarıştıracak! Kazanan Takıma Ödül... İşte Başvuru Merkezleri...
Ankara Haber; Keçiören’de Türkü Dolu Bir Akşam... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Türkü Dolu Bir Akşam...
Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılında Çankaya'dan İki Sergi Birden... mask
Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılında Çankaya'dan İki Sergi Birden...
Ankara Haber; Etimesgutlu Sporcular Madalyalara Ambargo Koydu... mask
Ankara Haber; Etimesgutlu Sporcular Madalyalara Ambargo Koydu...
Ankara Haber; Çubuk-1 Barajı’nda Oryantiring Heyecanı... mask
Ankara Haber; Çubuk-1 Barajı’nda Oryantiring Heyecanı...
Ankara Haber; Başkan Altınok: 43 Ayda 301 Milyon Tl Tasarruf Sağladık... mask
Ankara Haber; Başkan Altınok: 43 Ayda 301 Milyon Tl Tasarruf Sağladık...
Ankara Haber; Mamak’ta Cumhuriyet Coşkusu... mask
Ankara Haber; Mamak’ta Cumhuriyet Coşkusu...
Ankara Haber; Başkan Ercan Pazar Esnafını Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Başkan Ercan Pazar Esnafını Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Pursaklar'da Saklı Bir Cennet Gün Yüzüne Çıkıyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Saklı Bir Cennet Gün Yüzüne Çıkıyor...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; 2 Yüzme Havuzu Altındağlılara Ücretsiz... mask
Ankara Haber; 2 Yüzme Havuzu Altındağlılara Ücretsiz...
Ankaralı Gençler Bilgilerini Yarıştıracak! Kazanan Takıma Ödül... İşte Başvuru Merkezleri... mask
Ankaralı Gençler Bilgilerini Yarıştıracak! Kazanan Takıma Ödül... İşte Başvuru Merkezleri...
Ankara Haber; Keçiören’de Türkü Dolu Bir Akşam... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Türkü Dolu Bir Akşam...
Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılında Çankaya'dan İki Sergi Birden... mask
Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılında Çankaya'dan İki Sergi Birden...
Ankara Haber; Etimesgutlu Sporcular Madalyalara Ambargo Koydu... mask
Ankara Haber; Etimesgutlu Sporcular Madalyalara Ambargo Koydu...
Ankara Haber; Çubuk-1 Barajı’nda Oryantiring Heyecanı... mask
Ankara Haber; Çubuk-1 Barajı’nda Oryantiring Heyecanı...
Ankara Haber; Başkan Altınok: 43 Ayda 301 Milyon Tl Tasarruf Sağladık... mask
Ankara Haber; Başkan Altınok: 43 Ayda 301 Milyon Tl Tasarruf Sağladık...
Ankara Haber; Mamak’ta Cumhuriyet Coşkusu... mask
Ankara Haber; Mamak’ta Cumhuriyet Coşkusu...
Ankara Haber; Başkan Ercan Pazar Esnafını Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Başkan Ercan Pazar Esnafını Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Pursaklar'da Saklı Bir Cennet Gün Yüzüne Çıkıyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Saklı Bir Cennet Gün Yüzüne Çıkıyor...

01 Kas 2022 - 11:13 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL