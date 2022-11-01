Ankara'da Bala İlçesine Üniversite Açılıyor! Prof Dr. Necdet Ünüvar Müjdeyi Verdi...

Prof Dr. Necdet Ünüvar Müjdeyi Verdi ; Bala’ya Üniversite Kuruluyor. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Senato toplantısında Bala Meslek Yüksekokulu kurulması kararı aldıklarını belirtti. Ankara'nın Bala ilçesine yeni bir meslek yüksekokulunun kazandırılacağını belirten Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Ankara Üniversitesi Senato toplantısını yaptık. Bugün Senato olarak Bâlâ için tarihi bir karar aldık: BÂLÂ MESLEK YÜKSEKOKULU kurulması kararımız Bâlâ, Ankara ve Ankara Üniversitesi için hayırlı olsun." Açıklamasında bulundu. Başkan Buran; ÜNİVERSİTE İlçemize Hayırlı Uğurlu Olsun. Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, ‘ÜNİVERSİTE İlçemize Hayırlı Uğurlu Olsun...

Rabbime şükürler olsun ilçemize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün toplanan Ankara Üniversitesi Senatosunda İlçemize Üniversite Kurulması kararı alındı. İlçemiz için tarihi bir adım olan Üniversiteyi Balâ'mıza kazandırdık. Güzel ilçemiz Balâ'mıza hayırlı uğurlu olsun.

Bismillah deyip siz kıymetli hemşehrilerimizin destekleriyle göreve geldiğimiz günden bugüne durmadan çalıştık, var gücümüzle çalışmaya da devam ediyoruz. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a, İl Başkanımız Sn. Hakan Han Özcan'a, Ankara Milletvekillerimiz Sn Ali İhsan Arslan'a, YÖK Başkanımız Sn. Erol Özvar'a, Ankara Üniversitesi Rektörümüz Sn. Necdet Ünüvar'a, Keçiören Belediye Başkanımız Sn. Turgut Altınok'a ve İlçe Başkanımız Sn.Mehmet Tümer'e teşekkürlerimi sunuyorum.’ Açıklamasında bulundu.